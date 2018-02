Zubeir Allamsaib, lauréat et Hafiz : «Le hifz vous aide dans vos études académiques»

Zubeir Allamsaib, étudiant du collège John Kennedy, est l’un des lauréats de la cuvée 2017 côté sciences. Il est aussi hafiz de 8 siparah. Il nous livre ses techniques d’apprentissage et son amour pour le saint Coran. Rencontre.

Timide de nature, Zubeir nous accueille avec le sourire dans sa modeste maison à Vallée Pitot. Il se réjouit du fait qu’il pourra après plusieurs mois d’attente, commencer enfin ses études tertiaires dans le domaine de l’ingénierie la semaine prochaine en Afrique du Sud à l’université du Cape Town.

Bûcher dur pour être lauréat et mémoriser les chapitres du saint Quran, n’est pas donné à tout le monde.. « J’ai cessé les cours de madrassah quand j’étais en SC. J’ai voulu continuer avec le hifz », raconte ce jeune de 19 ans. Sa façon d’étudier est simple mais efficace: apprendre par coeur un verset après chaque namaz, soit 3 à 5 versets par jour. Cela est un bon apprentissage et il le fait à son propre rythme. « Je préfère apprendre très lentement mais sûrement », dit-il. Toutefois, il compte terminer son hifz à la fin de ses études tertiaires. Il n’a pas assez de mots pour exprimer sa gratitude envers ses parents pour leur support.

Imran Allamsaib, le père de Zubeir, nous explique que chaque parent doit s’assurer que son enfant ait le désir de se perfectionner au niveau des enseignements islamiques. Selon lui, la lecture et la mémorisation des chapitres du Quran apportent la stabilité aux jeunes. « Le Quran et les paroles d’Allah votre Créateur vous assureront un énorme succès dans ce monde et dans l’au-délà, » dit-il. Il nous dit que Zubeir a été un enfant très sage et studieux. Il aide beaucoup de musallis de la localité en dispensant de leçons d’islam et officie aux prières durant l’absence de l’imam. Shireen, sa mère, ajoute: « Zubeir peut compter sur les bénédictions de beaucoup de personnes car il ne refuse jamais de les aider ».

Les méthodes d’apprentissage

Zubeir nous explique comment réussir brillamment dans les études.

1. Restez connecté à la religion. Ne laissez pas la paresse dominer votre vie. Avec les swalaats votre condition physique et votre capacité mentale seront stables et vous ne succomberez pas à la pression académique. « Les causeries islamiques dans la mosquée m’ont fait acquérir beaucoup de maturité. J’estime que c’est important dans mes études », explique-t-il.

2. Soyez régulier dans vos devoirs. Ne comptez pas sur vos enseignants uniquement pour tous vos problèmes. Essayez de faire beaucoup de recherches par vous-même et ainsi vous deviendrez votre meilleur professeur. « Je pose parfois une question sur un tableau blanc pour voir grand et ensuite réfléchir jusqu’à ce que j’obtienne la réponse. Ne laissez pas les difficultés vous décourager. Soyez cohérent dans leur résolution même si cela prendra plus de temps », conseille-t-il.

3. Gestion du temps. Chaque chose en son temps. Suivre un horaire depuis le début de l’année vous aidera à savoir comment utiliser au mieux votre temps. « Soyez flexible parfois, évitez les rencontres sociales peu importantes pour ne pas devenir un robot. Mais, la plupart du temps, respectez votre emploi du temps », conseille-t-il.

4. Faites un maximum de papiers d’examen. « Je suppose que c’est l’outil le plus important de tous les lauréats. Les étudiants font le maximum de papiers d’examen possible et s’assurent qu’ils ont abordé toutes les questions qui peuvent éventuellement paraître dans le questionnaire », dit-il.

5. Vouloir c’est pouvoir. Vous devez savoir où ce que vous voulez atteindre dans la vie. Une fois que vous connaissez votre objectif, votre esprit construit consciemment une carte mentale jusqu’à votre destination. « Cependant, n’oubliez pas de donner à votre corps le repos dont il a besoin pour rafraîchir votre système. Quand votre esprit est calme, tout s’y passe facilement », explique-t-il.

Horaire de travail Se lever avant Fajr Se préparer pour aller à l’école, après Fajr : Après les heures de l’école: leçons particulières Retour à la maison: Se reposer Après Maghrib: Récitation du Quran (Hifz) Après Esha: Dîner en famille Faire tous ses devoirs

