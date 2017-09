Ziyad Bundhun de New Africa Advisors : «La croissance des entreprises passe par de nouveaux marchés»

Aider les entreprises locales et régionales à saisir les opportunités en Afrique. C’est avec cet objectif que la firme New Africa Advisors a été récemment créée.

Cette nouvelle firme de consultants, dirigée par Ziyad Bundhun, offre une panoplie de services-conseils dans le domaine financier, se spécialisant dans les transactions de fusions-acquisitions et de levée de financement. Basée à Maurice, New Africa Advisors se positionne comme un conseiller de choix pour les entreprises et investisseurs de la région.

« Les opportunités sont très grandes en Afrique si l’on considère que ce continent prévoit des taux d’urbanisation à deux chiffres mais aussi une démographie jeune. Chez New Africa Advisors, nous avons bâti un savoir-faire et disposons des connaissances pour accompagner les entreprises à tirer profit des opportunités en terre africaine. Les entreprises de la région ont compris que la croissance de leur entreprise passe par le développement de nouveaux marchés», soutient Ziyad Bundhun, Managing Partner et co-fondateur de la firme.

Service taillé-sur-mesure

La firme de conseil, qui a démarré ses opérations en mai dernier, est engagée dans différents secteurs, dont les services financiers, l’alimentation, l’hôtellerie et l’immobilier. Elle a prospecté les marchés malgaches, réunionnais mais aussi les pays d’Afrique de l’Est avec des résultats probants puisqu’elle a obtenu des mandats pour des cessions d’entreprises et de levée de financement pour des projets d’acquisition d’entreprise.

Afin d’offrir un service taillé-sur-mesure à ses clients, le cabinet a constitué un réseau de consultants indépendant en financement des entreprises en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Kenya, au Ghana et dans la région Moyen-Orient. Il dispose d’un réseau de banques, d’investisseurs et de courtiers en Europe, en Afrique et en Inde, qu’il peut mobiliser dépendant des besoins du client. Les services de la firme s’adressent aussi bien aux entreprises qu’à des fonds d’investissement, des « Family Offices » ou des individus fortunés. Avec un régime fiscal avantageux et des accords de non-double imposition avec de nombreux pays africains, le pays dispose de réels atouts sur lesquels s’appuiera New Africa Advisors.

Équipe pluridisciplinaire

Le cabinet intervient en amont en identifiant les opportunités et guide les clients tout au long des procédures. En effet, forte d’une équipe pluridisciplinaire, la firme conduit des exercices de « due diligence » tout en donnant des conseils stratégiques. Grâce à la licence accordée par la Financial Services Commission (FSC), l’entreprise pourra aussi accompagner les entités cotées à la bourse de Maurice pour leurs besoins de levées de capitaux.

New Africa Advisors s’appuie sur une équipe de professionnels d’expérience ayant une connaissance pointue de l’Afrique. En effet, Ziyad Bundhun compte de longues années d’expérience dans le domaine financier à Maurice et à l’étranger. Expert-comptable formé au Royaume-Uni, il a occupé le poste de Managing Director de MCB Capital Partners avant d’être le Chief Finance & Investment Executive du Groupe Rogers. Il sera épaulé dans le développement par Abraar Musa, qui revient à Maurice après un riche parcours au Royaume-Uni dans la gestion du patrimoine, à la banque Goldman Sachs notamment.

