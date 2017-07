Ziyaad Poomun tué à La Réunion – Sarah Poomun, sa mère : «Mo garson pas mérite ene la mort pareille»

Le vendredi 30 juin 2017, Ziyaad Poomun, un Mauricien qui vit à Saint-Denis à l’île de La Réunion depuis 4 ans, a été sauvagement tué et son corps mutilé avait été découvert dans une baignoire. Sarah Poomun, la mère du défunt, pleure son fils, qui a péri dans des conditions atroces.

À Terre-Rouge où vit la famille Poomun, c’est la consternation après la mort de Muhammad Ziyaad Poomun. Marchand ambulant, il vivait à Saint-Denis depuis quelques années. Son cadavre a été découvert par sa mère et son frère dans une maison occupée par le présumé meurtrier, Johan Maruejouls Benoît, un récidiviste notoire de 25 ans, qui venait de purger une peine d’emprisonnement.

Et c’est une mère en larmes qui nous a partagé sa souffrance. Inconsolable, Sarah Poomun n’arrive toujours pas à comprendre comment son fils a pu disparaître dans des conditions aussi barbares. « Zotte fine découpe li couma zanimo. Mo garson pas mérite ène la mort pareille », dit-elle, affligée. Elle se rappelle encore que ce fatidique vendredi 30 juin lorsque son fils lui avait demandé de lui préparer à manger avant qu’il n’aille rencontrer une personne.

Elle se souvient avoir, par la suite, reçu un appel téléphonique anonyme lui annonçant que son fils serait mort dans une maison. Elle s’y est immédiatement rendue en compagnie de son autre fils Rezah et d’un témoin réunionnais. Dans la maison, où se trouvaient également le présumé meurtrier et deux autres complices, Sarah a fait la découverte macabre. Le corps sans vie de son fils gisait dans une mare de sang dans une baignoire. « Mo rentré mo crié Ziyaad lever, kan mo lève so lé corps, du sang fine coulé. So le corp ti pe détaché, so banne le doigt ti couper en longeur, lors so lé corps ti ena ene ta trou couma dire fine pique li avec couteau », raconte-t-elle.

Selon la police réunionnaise, ce crime avait pour toile de fond une affaire de jalousie.

