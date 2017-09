Ziad Juggessur et Shahanabi Soogun : Ils se sont mariés dans une salle de gym

Ziyaoudeen Juggessur et Shahanabi Soogun ont voulu innover. Ils ont célébré leur mariage dans une salle de sport. Propos recueillis du couple hors normes.

Ils sont jeunes, s’aiment tendrement et sont des adeptes du sport. D’ailleurs, les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d’une séance de sport au Club MyGym à Phoenix. Ziyaoudeen plus connu sous le nom de Ziad est coach sportif. « Le sport fait toujours partie de ma vie et ce depuis mon adolescence. J’ai toujours pensé qu’un jour je rencontrerais une femme qui comprendrait ma passion pour le sport mais aussi qui serait également une férue du sport tout comme moi », nous confie-t-il.

Le destin exaucera son vœu lorsqu’il fait la rencontre de Shahanabi. Statisticienne de profession, la jeune femme aime entretenir sa silhouette et garder la forme. Mais rien ne laissait présager qu’elle allait dans une salle de gym rencontrer l’homme de sa vie. Le 20 juillet 2017, le nikah a eu lieu suivi d’une réception des invités le 13 août 2017. Toutefois les amoureux veulent sortir de l’ordinaire et mettre de côté la séance de prise de photos dans la salle de mariage. « Nous avons décidé de réaliser nos photos dans la salle de sport où Ziad exerce sa profession de Fitness Coach. Ce lieu a une valeur symbolique pour nous. C’est ici que nous nous sommes rencontrés. C’est un endroit que nous chérissons également car nous sommes tous deux fans de gym », souligne la jeune mariée.

Soulever des haltères, prendre des poses de musculation. On n’en voit pas de telles photos de mariage tous les jours. « Le sport est notre passion commune mais ce n’est pas la raison principale. Je trouve original de faire quelque chose comme ça car tous les couples ont pour habitude de faire leurs photos de mariage dans un jardin, à côté des fleurs ou dans la salle de réception. Nous voulions sortir de l’ordinaire et comme vous pouvez le constater sur une des photos, on ne se limite pas à poser avec des sourires. Il y a également toutes sortes de poses et même des grimaces!, » concluent-ils.

