Zeenat Garia-Tegally : pas embauchée en raison de son hijab

En s’obstinant à porter le voile sur son lieu de travail, Zeenat Garia-Tegally, a payé le prix fort. Elle a dû renoncer à son emploi en trois occasions et se retrouve au chômage. Excédée, elle veut se battre pour que cesse la discrimination envers les femmes voilées. Le mois dernier, Zeenat Garia-Tegally, mère de famille, a postulé pour un emploi comme vendeuse dans un magasin de renom.

Elle a été contactée par téléphone pour un entretien d’embauche. Sur place elle est accueillie avec le sourire par une responsable. Tout s’est bien passé et la recruteuse lui a même dit de se préparer pour prendre le travail dans deux jours. On lui a demandé son numéro de compte bancaire et un certificat de moralité. Heureuse, Zeenat a remercié Allah pour Ses faveurs car cet emploi allait lui permettre de contribuer au budget familial. Son époux et elle s’organisent alors pour déposer leur bébé chaque jour. Alors qu’elle rentrait chez elle le même jour, elle reçoit un appel de la recruteuse qui l’informe qu’elle ne pourrait porter le voile sur son lieu de travail. « Malheureusement pas pou gagne droit mette voile et couvert la tête couma ou rentre dans magasin », lui dit-elle.

Zeenat est choquée et ne trouve pas de mots pour répondre à son interlocutrice. Quelques minutes après la même personne l’appelle pour lui demander ce qu’elle avait décidé. Zeenat lui a fait comprendre qu’elle ne pourrait enlever son voile et s’il n’y avait pas un autre poste au magasin où elle pourrait porter le hijab. « Dommage non. C’est la politique de la compagnie de ne pas permettre l’embauche des femmes voilées », lui dit la recruteuse avant de raccrocher. Se sentant impuissante, Zeenat a beaucoup pleuré. Ce n’est pas la première grosse déconvenue qu’elle a vécue à cause de son hijab.

En effet, il y a quelques années elle était employée dans une grosse boîte. Elle était dans le besoin et avait été obligée d’accepter d’enlever son voile dès qu’elle pénétrait dans la cour de l’entreprise. « Mo pas ti éna choix parski mo ti bésoin sa travail la pou faire vivre mo famille », laisse-t-elle entendre.

Incapable de supporter plus longtemps une telle humiliation, Zeenat donne sa démission et postule pour un autre emploi dans le privé. La même politique a cours également au sein de cette compagnie : « Soit ou enlève ou voile soit où démissionné », lui dit-on. Elle accepte d’endurer cette souffrance pendant deux ans. « Couma rentre dans mess mo ti obligé enlève mo hijab. Chaque jour mo ti en larmes », relate-t-elle. Après deux ans elle prend la décision de démissionner et rester chez elle.

Zeenat est d’avis que la décision ne pas permettre l’embauche des femmes voilées porte atteinte à sa foi religieuse. D’après la Constitution de Maurice chacun a le droit de vivre sa religion en toute liberté.

Elle aura recours à l’EoC Zeenat Garia Tegally compte porter plainte à l’Equal Opportunity Commission (EOC) contre une entreprise qui lui interdit de porter le voile si elle veut être embauchée comme «Sales Assistant « . Et pourtant durant l’entretien d’embauche à aucun moment la tenue du port de voile n’a été évoquée. Ce n’est que quelques heures après par téléphone qu’une femme lui a fait comprendre que le règlement de l’entreprise interdit le port du voile. Contacté, le président de l’Equal Opportunity Commission, Me Khalid Tegally, nous a déclaré que la loi parle de discrimination et que c’est la première fois que la commission sera appelée à trancher sur l’interdiction du port du voile dans une entreprise privée. Me Khalid Tegally indique qu’en principe dans le fonction publique le port du voile ne pose aucun problème et que c’est un habillement. Il est d’avis que quand le cas sera discuté devant le tribunal cela pourra aider les autres personnes qui sont victimes de «discrimination». « En tout l’interdiction de porter le voile est une «unaccepted practice », estime Me Tegally.

