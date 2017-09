Zainab Khatib : «J’ai développé un intérêt prononcé pour le kyokushinkai»

Zainab Khatib a décroché son premier titre de championne nationale de kyukushinkai le 20 août 2017. Elle voudrait voir plus de Mauriciennes pratiquer cet art martial à l’avenir.

À l’âge de 16 ans, Zainab Khatib a été initiée au Kyokushinkai. À cette époque, elle ne pouvait savoir qu’un jour elle serait championne de Maurice. Pour elle, il s’agissait principalement de garder la forme avec l’aide de son cousin. Étant asthmatique, elle n’a pas osé pratiquer des activités sportives auparavant. « Pourtant, en peu de temps, j’ai développé un intérêt prononcé pour cet art martial. Et depuis, je pratique le kyokushinkai régulièrement,» relate-t-elle.

Le Kyokushinkai comporte de nombreux avantages tant sur les plans physique, mental que spirituel. « J’ai pu vaincre ma timidité, avoir plus de confiance et croire en moi-même, cultiver des pensées positives et être toujours humble grâce à la pratique de cet art martial,» ajoute notre interlocutrice.

En attendant, elle se prépare pour un tournoi international à Singapour en 2018, suivi d’un autre tournoi mondial au Japon en 2019. Les préparatifs ont déjà commencé. « Je m’entraîne 5 fois par semaine dans le dojo, sous supervision et les autres jours, je fais ma propre formation personnelle. En cours de formation, on peut toujours s’améliorer, au niveau de la performance elle-même ou son état d’esprit, soit cultiver un état d’esprit qui nous incite à ne jamais abandonner, de faire de son mieux et de continuer d’avancer, » précise Zainab.

Selon elle, la pression inhérente à la compétition, est réelle. Mais en même temps, elle permet de gérer des situations stressantes. En attendant le premier combat, l’attente est longue et difficile, mais une fois sur le tatami, elle fera de son mieux.

Pour Zainab Khatib, les arts martiaux dont le Kyokushinkai conviennent à tous, garçons ou filles, jeunes ou adultes. « En fait, cela me rend vraiment heureuse de voir autant de filles qui pratiquent le Kyokushinkai avec le soutien des parents, » conclut-elle.

Nom : Khatib

Prénom : Zainab

Date et lieu de naissance : 4 septembre 1993 à Quatre-Bornes

Réside à : Quatre-Bornes Ma famille… Nom et profession de mon père: Oomar – chimiste

Meilleur conseil de mon père : « On ne réussit rien sans effort »

Nom et profession de ma mère : Sajedah – Femme au foyer

Meilleur conseil de ma mère : « L’amour de Dieu est le seul vrai amour qui ne nous déçoit jamais »

La famille idéale : celle qui ne nous juge pas par nos erreurs Mes études… École primaire : Emilienne Rochecouste Govt School

École secondaire : Sodnac SSS

Études supérieures : Université de Maurice

Mon sujet préféré : La sociologie Ma vie professionnelle… Lieu / Année : Entreprise familiale depuis 2015

Pour être productif : Commencer sa journée tôt

Un job de rêve : lancer une école spécialisée en Kyokushinkai Mes goûts et préférences… Animal préféré: Lapin

Livre qui m’a marqué : ‘Reclaim your heart’ – Yasmin Mogahed

Dernier film vu : Collateral beauty

Passe-temps : La pâtisserie vegane

Boisson préférée : Chai

Couleur préférée : Bleu ‘magique’

Une date qui vous a marquée : 22 juin 2017

Moment préféré de la journée : Le crépuscule

La vie en un mot : Passionnante

Ma définition du bonheur : La paix intérieure

Ma plus grande qualité : Mon sourire

Votre source d’inspiration : Les enfants

Ma devise : Faites ce qui vous passionne et vous serez heureux

Mon rêve : Remporter un tournoi de Kyokushinkai au Japon

