Zaheera Peerbocus, directrice de compagnies : «Je souhaite devenir consultante pour l’immigration au Canada»

Fiche

Nom : Zaheera

Prénom : Peerbocus

Date et lieu de naissance : 11 mars 1987 à Pamplemousses

Ma famille…

Nom de mon père : Abdoolah (décédé)

Meilleur conseil de mon père : « Toujours essayer de réaliser ses rêves »

Nom et profession de ma mère : Naziana – femme au foyer

Meilleur conseil de ma mère : « N’offends jamais les gens »

Frères : Faiz – Conseiller chez Farook Hossen

La famille idéale : Une famille complète et unie

Marié à : Ziyad

Date : 12 décembre 2014

Mes études…

École primaire : Notre Dame Government School

École secondaire : Muslim Girls College

Études tertiaires : Alliance Française et Herzing College au Canada

Un enseignant à qui je pense souvent: Mme Husna

Matière (s) préférée (s): Food and Nutrition

Ma vie professionnelle…

Lieu/Année : Directrice de sa propre compagnie depuis août 2012

Pour être productif : être au bureau tôt et toujours être de bonne humeur

Le patron idéal : Gentil et discipliné

Un job de rêve : enseignante de ‘Food and Nutrition’

Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Le chat

Sports pratiqués : Volleyball et Zumba

Livre qui m’a marqué : Imagine me gone

Dernier film vu : Raees

Passe-temps : La cuisine

Plat préféré : La daube de poulet

Légume que j’aime : Aubergine

Fruit que j’aime : Avocat

Boisson préférée : Jus d’avocat

Couleur préférée : Rouge

Une date qui vous a marquée : Le 07/10/2016 – la mort de mon papa

Personnage qui vous a marqué : Mon papa

Moment préféré de la journée : Le déjeuner

La vie en un mot : La vie offre toujours deux pentes : on grimpe ou on se laisse glisser

Ce que je pense de l’amour : Un beau sentiment

L’homme / la femme idéal(e) : Mon oncle Ahmad et ma maman

Ma définition du bonheur : Voyager en famille

Mon plus grand défaut : Ma colère

Ma plus grande qualité : Ma bonne humeur

Votre source d’inspiration : Mon papa

Ma devise : être toujours franche

Mon rêve : Devenir consultante en immigration au Canada