YK Business School : 15 ans d’existence déjà

Irfaan Tagaully : «Cette bourse va m’assurer un avenir brillant»

Âgé de 19 ans et étudiant à la Shrimati Indira Gandhi SSS, Irfaan est le gagnant du concours lancé par la YKBS. Ce concours était basé sur une dissertation de 2000 mots sur le thème « The mobile phone : a liberator or a new slave master in society. » Il a pris connaissance du concours lancé par la YKBS sur sa page Facebook. Il a décidé de participer. Il a pris trois semaines pour faire ses recherches. « J’ai soumis ma dissertation à la veille de la date de clôture. Je pensais que peut-être en raison de mon retard, elle ne serait pas prise en considération. Mais, à ma grande surprise, après trois semaines, j’ai appris que je suis le gagnant. Je ne pouvais pas le croire. J’étais vraiment très heureux » , dit-il avec joie. Selon ce jeune étudiant, cette bourse est une bénédiction du Créateur. Pour lui, cette bourse c’est la clé d’un avenir brillant. « Cette bourse aidera vraiment mes parents pour amortir les frais d’études. Mon père est conducteur de bus scolaire. Il est le seul à travailler pour la famille. Il travaille très dur afin de financer mes études et celles de ma sœur qui est en Lower VI », relate cet habitant de Camp de Masque. Irfaan aspire à devenir un leader et réussir dans la vie. « J’ai toujours rêvé de poursuivre d’autres études pour devenir un professionnel et rendre mes parents fiers de moi. De plus, j’ai toujours voulu poursuivre mes études supérieures aux universités connues et populaires », dit-il encore. Il remercie ses parents qui l’ont toujours soutenu, son enseignant d’anglais et le personnel de la YKBS qui a organisé cette compétition.