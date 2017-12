Le Yaum-un-Nabi (saw) célébré avec faste

L’Eid Milad-un-Nabi (saw) a été célébré à travers le pays le vendredi 1er décembre. Les célébrations officielles marquant la naissance du prophète Muhammad (saw) ont eu lieu au collège Aleemiah, à Phoenix. L’invité d’honneur de la cérémonie, le maulana Shah Muhammad Anas Siddiqui, a, lors de son discours, mis l’accent sur l’importance pour chaque musulman de suivre les traces du saint prophète de l’islam. « Notre nabi (saw) nous a enseignés le respect de toutes les religions », a-t-il déclaré.

Comme lors des trois dernières années, les politiciens présents n’ont pas fait de discours lors des célébrations. Ainsi, le Premier ministre par intérim Ivan Collendavelloo, la vice-Première ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo, les ministres Anwar Husnoo et Roubina Jadoo-Jaunbocus, et d’autres personnalités politiques n’ont pas pris la parole.

Par ailleurs, à Port-Louis, les célébrations ont débuté très tôt vendredi matin avec plusieurs processions dans les rues de Plaine Verte. Petits et grands ont défilé à moto ou en voiture. Comme chaque année, les célébrations à la Sunni Razvi ont attiré la grosse foule. Le jardin était plein à craquer et ceux présents ont pu apprécier les récitations de naats et des versets coraniques. Le maulana Haroon Assen a prôné l’unité au sein de la communauté musulmane et a rappelé l’importance de vivre en harmonie avec les différentes composantes de la société. Il a aussi mis l’emphase sur les qualités du prophète Muhammad (saw). Également présents, le président de l’Udu Speaking Union, Shehzad Ahmed, ainsi que maulana Hameed Raza et d’autres membres de Sunni Razvi.

Les célébrations ont également eu lieu à Eid Gah, à Vallée-Pitot. Les membres ont organisé une procession haute en couleurs dans les rues de Port-Louis à partir de 9h. Ils étaient de retour à Eid Gah vers 10h30 où se sont tenues des récitals de naat shareef et des versets du saint Coran. Une salle verte a été érigée pour recevoir séparément les hommes et les femmes. Le maulana Maqsood Qadri Razvi s’est attardé sur l’importance de ce jour du calendrier islamique. Un déjeuner composé de l’incontournable briani a été servi après le Jummah.

Les dirigeants de Daawat-E-Islami ont organisé une réunion à la mosquée Al-Madeenah, rue Moka, Port-Louis. Plusieurs participants venus des quatre coins de l’île étaient là vêtus de leurs kurtas blancs et leurs imamah vert sur la tête. Ces amoureux du Saint Prophète faisaient ses louanges par le biais des naats basés sur l’arrivée du Prophète Muhammad (saw).

Lors de son intervention, Qari Majeed Attari a annoncé l’ouverture d’une école en janvier pour les élèves de grade VII. Les cours comprennent des sujets académiques aussi bien que l’éducation islamique. Ceux qui sont intéressés peuvent se renseigner à la mosquée Markaaz-e-Madeenah à la rue Ail Doré, Port-Louis. Rappelons qu’on dispense aussi des cours islamiques aux enfants au même centre pendant les vacances scolaires.

Yaum-Un-Nabi à Al Aqsa Masjid : deux éminents érudits islamiques à Maurice Le Dr. Shaykh Sayyad Jameel Haleem Al-Housseini et le Shaykh Jamal Saqar Al-Housseini seront les invités d’Al Aqsa Masjid du 7 au 11 décembre 2017 à l’occasion de Yaum Un Nabi. Pour rappel, ils sont des descendants du petit-fils du prophète de l’Islam (que la paix soit sur lui) prénommé Al-Housseyn, d’où leur nom ‘Al-Housseyniy’. Le Shaykh Jameel Haleem est docteur en théologie islamique et également écrivain respecté qui parcourt le monde pour animer des conférences. Il propage le courant de pensée de la majorité des musulmans du monde entier, soit celui d’Ahlous-Sounnah wal Jamaah) et il met en garde contre toutes sortes d’extrémismes. Il animera des conférences pendant son séjour à Maurice. Programme :

(1) Jeudi 7 décembre, après la prière de ‘Icha’, Halqah-E-Zikr

à Al Aqsa Masjid

(2) Vendredi 8 décembre – Jumuah

Chaykh Jameel Haleem fera la causerie de vendredi à Al Aqsa Masjid tandis que Chaykh Jamal Saqar fera la causerie à la Shaikh Abdul Quadir Jeelani Masjid à Vallée-des-Prêtres

(3) Vendredi 8 décembre, après la prière de ‘Icha’,

Yaum-UN-Nabi à Al Aqsa Masjid. Il y a aura également des Anasheed en arabe par le groupe Fan-Ul-Muslimeen. Des dispositions seront prises pour les sœurs

(4) Samedi 9 décembre, à 14h Conférence sur le thème : L’antidote contre l’extrémisme organisée par le groupe Jeunes étudiants Musulmans(JEM) au Mahatma Gandhi Institute (MGI) – Dispositions pour les sœurs)

(5) Dimanche 10 décembre à 10 : 30 : Rencontre avec les orphelins du Yateem Khana, rue St-Georges.

