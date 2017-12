Yasheena Naojee, enseignante et styliste : «Les tenues islamiques gagnent du terrain dans le monde»

Yasheena Naojee est enseignante au « Mauritius Institute of Training and Development » (MITD). Mais, elle est aussi styliste de mode des tenues islamiques.

Ancienne reine de beauté et femme de grand cœur, elle s’est tournée vers la création artistique. « Cela a toujours était mon rêve et ma passion de créer et d’innover en matière de mode. Depuis toute petite je m’imaginais déjà styliste car je confectionnais déjà des robes pour mes poupées. Mais c’est ma participation à divers concours qui m’a ouvert les portes du Fashion Design. J’ai pu alors me faire un bon réseau de contacts,» nous raconte-t-elle.

Elle va poursuivre une formation pour acquérir encore plus d’expérience dans le domaine. « A l’école j’avais déjà opté pour la filière Art & Design. Puis j’ai continue dans cette filière afin de mieux maitriser les dernières technologies pour illustrer mes créations. J’ai eu l’opportunité de travailler pour de grandes marques de renomme internationale telles que Mark & Spencer, Tommy Hilfiger, Versace ou encore Adidas », affirme-t-elle.

Elle travaille actuellement au Mauritius Institute of Training and Development. « Le fait de pouvoir partager mon savoir-faire et mes connaissances m’a permis d’acquérir plus de maturité et plus de sagesse. Pour moi, le savoir meurt s’il n’est pas partagé avec les autres » souligne-t-elle.

La femme musulmane et la mode

Pour notre spécialiste de la mode, une chose est sûre : la femme musulmane a désormais sa place dans le monde de la mode. « Les tenues portées par des femmes musulmanes deviennent populaires à travers le monde. C’est fascinant de voir les femmes musulmanes pleines de confiance, joyeuses et fières de montrer aux autres qu’il est possible de vivre sa religion tout en étant très tendance à la fois, », dit-elle.

Les conseils à suivre Portez votre robe selon l’occasion « Pour donner un meilleur look à votre robe, il faut apprendre à la choisir en fonction de votre soirée.. Souvent des femmes portent une robe de soirée pour un mariage, au travail ou encore pour un anniversaire. Il faut apprendre à faire la différence, » explique-t-elle. Concilier tenue et morphologie Notre styliste ajoute qu’il est difficile de trouver la robe idéale, car il ne suffit pas d’avoir un coup de cœur pour une robe. « On doit également choisir quelque chose qui nous met en valeur. On doit apprendre à choisir la robe parfaite en fonction de notre silhouette. Il faut trouver une robe dont la coupe nous convient. Et pour commencer, la femme doit considérer sa silhouette, Par exemple si elle est petite, grande, ronde ou si elle a une forte poitrine ou une silhouette athlétique, entre autres, » souligne-t-elle. Bien choisir les tissus « Une robe pour un mariage et une pour une soirée se différencie par le choix des matières et des tissus. Par exemple une matière plus brillante, pailleté est idéale pour un mariage tandis que pour une simple soirée, optez pour une matière plus légère,» conseille-t-elle. Actuellement, Yasheena travaille sur une collection de robes pour la mariée en 3D. Vous pouvez visitez sa page facebook : XcellenceCreations pour découvrir toute la collection.

Commentaires