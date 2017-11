XLD : «Une leçon aux politiciens racistes»

La conférence de presse du leader du PMSD samedi au siège de son parti à Les Salines,a été largement consacrée à la révocation du vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun. D’emblée, le leader de l’opposition a faiy fait de sa satisfaction. Pour lui, « toute l’île Maurice se réjouit» de la révocation de Showkutally Soodhun. Il s’est élevé contre « les agissements » de Showkutally Soodhun lors de cette « réunion officielle », qui sont une entorse à l’unité nationale. « Au lieu de combattre les préjugés lors de la réunion, tenue dans le ‘board room’ du ministère du Logement et des Terres en la présence du directeur de la NHDC et autres officiers, il a donné raison à des gens racistes », s’est insurgé XLD.

Le leader de l’opposition a indiqué qu’il a été confronté à un choix une fois la vidéo en main. « Dès que j’ai pris connaissance de la vidéo, il y a quelques jours, j’étais confronté à un choix. J’aurais pu la poster sur la toile ou encore déposer la vidéo lors d’une PNQ à l’Assemblée nationale… Je ne fais pas confiance au Commissaire de police, Mario Nobin. Face à la montée du communalisme et à la politique discriminatoire de Showkutally Soodhun, je n’avais pas le choix », dit-il. Ainsi, il a dit avoir préféré remettre l’enregistrement à un « journaliste d’investigation ». XLD s’est interrogé également sur le poste de député de Showkutally Soodhun ou encore à sa décoration de Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK) après les propos qu’il a tenus.

Par ailleurs, en réponse à une question de L’Hebdo/Le Dimanche, XLD a déclaré qu’il espère que la révocation du VPM serve de leçon aux racistes. « J’espère que la révocation de Showkutally Soodhun sera une bonne leçon pour tous les racistes qui existent de tous les bords politiques du pays. Un vice-Premier ministre qui a dû démissionner pour avoir fait des actes discriminatoires. J’espère que cela servira de leçon pour tous les politiciens racistes. Je n’ai pas de grands espoirs. Mai mo espéré ki li ale ene certain chemin pou fer sa ! », s’est-il écrié.

Au sujet du nombre croissant de femmes battues. XLD s’en est pris à la ministre de l’Égalité des genres, Fazila Daureeawoo qui, selon lui, ne démontre aucune connaissance du dossier et n’avait même pas consulté le rapport Domingue « Nous réclamons une campagne de publicité de masse en vue d’informer les femmes sur leurs droits. Il y a des femmes qui sont blessées tous les jours dans leur dignité… », conclut le leader de l’opposition.

