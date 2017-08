Xavier-Luc Duval : «L’heure est venue de donner un salaire décent aux médecins»

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a pris la défense des médecins, et du personnel hospitalier, lors de la conférence hebdomadaire du PMSD samedi au siège de son parti à Les Salines.

Tout en rappelant qu’il était à l’origine de l’introduction du ‘shift system’ dans les hôpitaux, le leader bleu a souligné que l’idée derrière le ‘shift system’ est de ne pas pénaliser les membres du public qui se rendent à l’hôpital. «Mais l’heure est toutefois venue de donner un salaire décent aux médecins. Ils doivent être rémunérés en fonction de leurs qualifications », a argué Xavier Luc Duval.

Abordant la grogne au sein de la communauté des chauffeurs des taxis d’hôtels. Xavier Luc Duval a jeté le blâme sur le ministre du Tourisme, Anil Gayan, qui dit-il, a l’art de provoquer des confrontations. «Au temps où il était ministre de la Santé, il était en guerre avec les Organisations Non Gouvernementales (ONG), avec les toxicomanes sous traitement de méthadone, et maintenant qu’il est au Tourisme, il s’attaque aux chauffeurs de taxis d’hôtels». Le leader de l’opposition a demandé au ministre de pas gâcher le bon travail qu’il a fait au ministere du Tourisme durant les deux années écoulées.

Metro Express

Le projet de Metro Express a également été abordé lors de la conférence de presse. Robert Pallamy, le président du parti, a déploré le fait qu’il n’y ait pas eu de débat national autour du projet. « Il y a des zones d’ombre autour du Metro Express. On réclame non seulement le montant réel du projet, mais également les autres coûts associés (en termes d’infrastructures routières/électricité/système de tout-à-l’égout), et une étude de faisabilité en ce qui est de l’impact environnemental du projet », dit-il. Dhanesh Maraye, le candidat du PMSD pour la partielle dans la circonscription No. 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes), a également pris la parole. Il a abordé la hausse du prix du carburant. Guito Lepoigneur, député dans la circonscription No. 20 (Beau-Bassin/Petite-Rivière) a lui commenté la situation dans le domaine sportif dans le pays.

Koomaren Chetty se joint au PMSD

Koomaren Chetty, ancien candidat du MSM battu dans la circonscription No. 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes) aux législatives de décembre 2014, et ancien CEO du Business Parks of Mauritius Ltd (BPML), a rejoint les rangs du PMSD. Il a eu la dent dure contre son ancien parti. Pour lui, le MSM est un parti qui « pa coné kot la tête, kot lipié’ ».

