Xavier-Luc Duval : «C’est un gouvernement de tous les vices»

Le leader du PMSD, Xavier Luc Duval, est d’avis que « le peuple ressent un profond sentiment de dégout face au gouvernement ». Il est aussi d’avis que le dernier scandale en date, mettant en cause le PPS Kalyan Tarolah, « vient salir davantage l’image du gouvernement ».

« C’est un gouvernement de tous les vices. Kokin, malélevé, ménace, baté, menti… Kalyan Tarolah lui-même devrait démissionner car il a sali le gouvernement avec ce qui s’est produit. Mais le Premier ministre, Pravind Jugnauth, n’aura pas le courage de révoquer le PPS Tarolah bien que ce dernier ait sali la réputation du gouvernement. Le pire, c’est que tout cela se serait déroulé lors d’une session parlementaire. Ce qui a tendance à projeter une mauvaise opinion de Maurice sur le plan international », a fait ressortir Xavier Luc Duval .

Xavier Luc Duval est ensuite revenu sur la « guerre fratricide » qui a lieu entre Navin Ramgoolam, leader du Ptr, et Arvind Boolell. En conférence de presse mercredi, Navin Ramgoolam avait lancé cette phrase. « Si mo pas lors terrain, PTr pas gagne élection ». Navin Ramgoolam a voulu démontrer que c’est lui le patron et qu’il ne cèdera pas le leadership du parti. « Line réaffirme so position incontournable au sein du Ptr. Mais la population est dégoutée de la situation. Ils attendent beaucoup plus des politiciens », dit XLD.

« Je prévois que les élections générales se tiendront vers avril/mai 2018 ». Il souligne également qu’il « n’a jamais rencontré Navin Ramgoolam depuis 2014 ».

