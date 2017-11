Xavier Duval choqué par l’obscurité totale autour du Metro Express

Son expulsion de l’Assemblée nationale, mardi, la partielle au No 18 et la grève de la faim des femmes cleaners ont été les principaux thèmes abordés par le leader de l’opposition, Xavier Luc Duval, au cours de sa conférence de presse samedi matin.

Selon XLD, son expulsion par la Speaker est intervenue après qu’il a réclamé des éclaircissements par rapport au projet Metro Express au ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha.

« C’est choquant que le Metro Express se déroule dans l’obscurité totale»., a-t-il argué. Il a justifié la raison d’être d’une PNQ et sa détermination à prendre la défense de la population. « Pa pou capave laisse PNQ vine ene bouffonnade. Le rôle de XLD est de défendre la population », a martelé Xavier Luc Duval. Le leader de l’opposition a sévèrement critiqué Paul Bérenger après son expulsion et a laissé entendre qu’il n’était nullement étonné de la réaction du leader du MMM. Pour lui, le MMM est dans une mauvaise posture et son stand actuel est le signe précurseur d’une alliance avec le MSM, malgré les scandales qui éclaboussent ce parti.

Longue liste de PNQs

Le leader du PMSD a indiqué qu’il a été l’auteur de 16 PNQs qui ont fait grand bruit, dont entre autres l’affaire Alvaro Sobrinho, Omega Ark, les certificats d’incendie dans des bâtiments, la condition des Rodriguais, des étudiants de l’UTM, ou encore des squatters vivant à Maurice, entre autres.

Revenant à la charge sur le Metro Express, XLD a déclaré que les milliards de roupies investis dans le projet auraient été plus profitables s’ils avaient été injectés dans un système d’autobus dont toute la population mauricienne aurait bénéficié.

XLD a ensuite commenté les travaux de la commission d’enquête sur la drogue et s’est interrogé sur la personne qui chercherait à « influencer les témoins vedettes » de la commission et « ki sanela pé rode mette pression lors caserne centrales ».

Au sujet des incidents survenus dans la circonscription No. 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes), impliquant le leader du Reform party, Roshi Bhadain, XLD a fait ressortir que ce dernier avait eu quelques problèmes lors des élections générales de décembre 2014. Il a ajouté qu’à cause de lui aujourd’hui les partis de l’opposition sont à couteaux tirés.

