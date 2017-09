Vol inaugural du Boeing 787-9 Dreamliner de la Saudi Airlines : un événement historique

Quand le nouveau Boeing 787-9 Dreamliner de Saudi Airlines s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam jeudi après-midi, ministres, ambassadeurs et le gratin de l’aviation ont sans doute ressenti une vive émotion.

Comme le veut la tradition, le nouveau Boeing a été aspergé d’eau par des pompiers sous un tonnerre d’applaudissements. Il avait à son bord plus d’une centaine de personnes, dont le directeur général de Saudi Airlines Son Excellence Saleh Bin Nasser Al -Jasser, 23 journalistes de plusieurs agences de presse arabe, l’ambassadeur mauricien en Arabie saoudite, Ikbal Latona et des hommes d’affaires qui sont venus découvrir l’île Maurice. Le directeur général de Saudi Airlines a été accueilli par le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, Son Excellence Ghorm Said Malhan, ambassadeur saoudien basé en Afrique du Sud, le directeur de l’aviation civile, Iswarduth Pookhun, le CEO de Airports of Mauritius, Romesh Bhoyroo, Alexander Fayd’herbe de Maudave, le CEO de Rogers Aviation et Joël Gentil de Airport Terminal Operations Limited (ATOL).

Maurice : une destination de choix

Dans son discours de circonstance, Saleh bin Nasser Al Jasser a fait ressortir que c’est un plaisir d’être accueilli à Maurice qui est une destination de choix. Il s’est appesanti sur les nouvelles opportunités qui découleront de la venue de Saudi Airlines avec l’ouverture de nouvelles destinations. Il a fait ressortir que les Mauriciens vont dorénavant voyager par le Boeing Dreamliner de Saudi Airlines pour se rendre directement en Arabie Saoudite pour accomplir l’umrah et le hadj. Le directeur général de Saudi Airlines a fait remarquer que : «The SV 2020 vision is about growth, technological advancements, modernizing and expanding the fleet .We are fully committed to delivering best -in -class service to our valued guess.»

Pour sa part. le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun a chalereusement remercié le directeur général de Saudi Airlines pour avoir choisi l’île Maurice comme nouvelle destination. Il a fait ressortir que l’arrivée de Saudi Airlines à Maurice est un moment historique pour le pays qui va bénéficier pleinement en termes d’arrivées touristiques

Showkutally Soodhun a ajouté que les Mauriciens qui se déplacent pour accomplir l’umrah et le hadj vont bénéficier énormément en termes de coût du billet d’avion. Il a rappelé que Saudi Airlines à été nommé «2017 World’s most improved Airline of the year by Skytrax at the World Airline Awards at Paris Air Show». Saudi Airlines desservira Maurice trois fois par semaine et a une capacité de 274 places en classe économie et 24 places en clssse affaires.

Soulignons que la durée du vol est de 9 heures de Riyad et de 7 heures 25 minutes de Djeddah.

Par ailleurs, le vice-Pemier ministre a annoncé la venue d’une importante délégation d’hommes d’affaires d’Abu Dhabi à Maurice la semaine prochaine pour investir dans l’hôtellerie. Il à annoncé la construction de 5 hôtels 5 étoiles dont le contrat sera signé très bientôt.

