Visite des journalistes arabes : l’île Maurice, destination de rêve pour les Saoudiens

Une vingtaine de journalistes et des représentants d’agences de voyage saoudiens sont retournés dans leur pays après avoir visité pendant trois jours différents sites touristiques à travers Maurice.

Ils ont été conquis par l’exotisme de notre île paradisiaque et ont signifié leur intention de promouvoir l’île Maurice comme une destination de rêve pour les familles saoudiennes. Ils étaient chez nous dans le cadre du vol inaugural du Boeing Dreamliner 787 de Saudi Airlines.

De retour chez eux, les journalistes qui ont fait le tour de l’île pour découvrir les lieux pittoresques espèrent convaincre les touristes saoudiens, par leurs reportages, de choisir l’île Maurice comme destination pour leurs prochaines vacances.

Le porte-parole de Saudi Airlines nous a déclaré que c’est une aubaine pour les journalistes arabes de découvrir une destination qui fera rêver les familles saoudiennes. Il a déclaré que l’île Maurice possède tous les atouts pour attirer les touristes arabes. «Mauritius is a safe country and very secure», laisse-t-il entendre.

« Les journalistes ont été charmés par les plages, les montagnes et la Vallée des Couleurs mais il est nécessaire d’avoir des hôtels de haut standing car cela va être un atout précieux », ajoute-t-il. Notre interlocuteur a insisté que deux conditions doivent être respectées pour attirer la clientèle arabe : la nourriture halal et la propreté aux alentours des hôtels. D’ailleurs, les journalistes ont été émerveillés par la nourriture locale et les plats typiquement mauriciens.

Clientèle touristique

Les jeunes Arabes seront enchantés de venir découvrir l’île Maurice pour leur lune de miel et vont profiter du vol direct de Saudi Airlines pour venir passer une semaine avant de repartir vers d’autres destinations. Le côté paisible et la tranquillité de certains sites ont sauté aux yeux des journalistes qui vont promouvoir cette image carte postale pour attirer les retraités et les familles arabes.

Le porte-parole des journalistes nous a déclaré aussi qu’il va soumettre un rapport et faire des propositions pour attirer les familles arabes. Pour les enfants saoudiens, être cloîtrés dans un hôtel durant une semaine n’étant pas trop agréable, il s’agira de leur trouver des activités de loisirs. Ils voudront visiter les parcs naturels et faire des activités en plein air dans les vallées. Par ailleurs, les journalistes ont réalisé une vidéo pour montrer le côté naturel de notre île. Cette vidéo va encourager les hommes d’affaires saoudiens à venir investir dans la construction d’hôtels , surtout que les riches familles arabes vont venir régulièrement passer des vacances à Maurice. Ils ont souligné les liens étroits entre les deux pays et les excellentes relations entre le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun et le prince héritier Bin Salmane. Grâce à ces relations spéciales, l’île Maurice va bénéficier pleinement de l’aide de l’Arabie Saoudite dans plusieurs domaines. L’arrivée touristique au niveau des pays du Moyen Orient va aussi booster notre économie .

Les journalistes remercient les cadres de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) qui ont tout fait pour que leur voyage soit une réussite. Ils ont aussi remercié le directeur général de Saudi Airlines, SE Saleh Bin Nasser Al Jasser, de même que le VPM mauricien.

