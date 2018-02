Visite d’une délégation pakistanaise bientôt

Une délégation de la Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI), ainsi que plusieurs membres de la Rice Exporters Association of Pakistan (REAP), seront prochainement à Maurice pour une mission de prospection commerciale. Afin de mieux préparer la mission et d’identifier les champs d’intérêts à Maurice, la délégation pakistanaise a invité le Haut-commissaire mauricien, Rashid Sobadar, à la KCCI pour une session de travail. Ce dernier a encouragé les hommes d’affaires pakistanais à utiliser Maurice comme une plateforme pour leurs transactions en Afrique.

Le président de la KCCI, Mufasar Atta Malik, a souligné la nécessité de prendre davantage d’initiatives promotionnelles à Maurice afin d’améliorer les « faibles » échanges commerciaux existants entre nos deux pays. Il a révélé que la KCCI prévoit de dépêcher une délégation à Maurice au cours de la dernière semaine de février 2018 pour explorer les opportunités commerciales et d’investissements entre Maurice et le Pakistan. Il a déclaré que Karachi offre des opportunités d’investissement rentables et des coentreprises pour la communauté d’affaires mauricienne. Il a déclaré que la ville de Karachi, qui contribue à plus de 65% des recettes nationales, est un endroit attrayant pour les investisseurs étrangers.

Faisant référence à deux zones économiques spéciales (SEZ) établies à Karachi dans le cadre du China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), il a invité les hommes d’affaires mauriciens à profiter des avantages fiscaux pendant 10 ans ainsi que de nombreux autres privilèges. Il a ajouté que le CPEC est un projet qui va révolutionner le monde des affaires et qui permettra d’améliorer l’intégration économique régionale et de transformer le Pakistan en un centre économique.

Le Haut-commissaire de Maurice a également visité le Conseil des arts du Pakistan et a eu une rencontre avec Ahmed Shah, président du conseil. Les deux hommes ont discuté du projet ayant trait à la construction d’une Urdu House à Maurice et que le Pakistan a accepté de financer. Soulignons que Rashid Sobadar était accompagné de Sohail Yasin, consul honoraire de Maurice à Karachi et de Sajjad Azam, responsable commercial du consulat.

