Visite d’une délégation de l’Arabie Saoudite : l’exemption des frais de visa pour le hadj et l’umrah à l’étude

L’exemption des frais de visa pour le hadj et l’umrah pourra devenir une réalité bientôt si la requête du vice-Premier ministre et responsable du hadj, Showkutally Soodhun est acceptée. Il a fait une requête en ce sens auprès du ministre du Hadj saoudien, le Dr Mohammad Saleh Bin Taher Benten.

Une forte délégation de l’Arabie Saoudite comprenant le ministre du Hadj et de l’Umrah, le Dr Mohammad Saleh Bin Taher Benten, des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Ressources minières, du ministère du Commerce et de l’Investissement était à Maurice pour 2 jours pour des discussions et des sessions de travail avec le ministre le Tourisme, Anil Gayan, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ashit Gungah et des représentants du Board of Investment (BOI).

Le jour de l’arrivée de la delegation saoudienne, un déjeuner à eu lieu au Sir Abdool Razack hall à Phœnix en l’honneur du ministre du Hadj et de l’Umrah. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth était présent ainsi que plusieurs ministres, ambassadeurs, hommes d’affaires et des hajees qui avaient accompli le hadj cette année. Le Premier ministre mauricien a mis l’accent sur l’harmonie sociale et intercommunautaire qui règne à Maurice. Il est d’autant plus content que le Dr Mohammad Saleh Bin Taher Benten ait choisi l’île Maurice pour son premier déplacement à l’étranger. Le Premier ministre n’a pas manqué de souligner les excellentes relations entre Mauice et l’Arabie saoudite.

Pour sa part, le ministre du Hadj et de l’Umrah a salué le Premier ministre pour ses efforts pour faire de l’île Maurice un pays où il fait bon vivre. «You have a great country and a great people», s’est-il exclamé. Il a exprimé sa fierté d’être aux côtés du Premier ministre et du vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun. Dr Mohammad Benten a fait part de sa haute considération pour la communauté musulmane à Maurice. « Muslim community is a model and I am proud to see how islam is practised with other religions », a-t-il laissé entendre. Le ministre soudien a déclaré qu’il va inviter ses compatriotes à visiter l’île Maurice pour contempler sa beauté et sa diversité. Il a indiqué qu’à son retour en Arabie Saoudite, il fera un rapport de sa visite et demandera au prince Salman de lancer une campagne pour encourager les Saoudiens et leurs familles à visiter l’île Maurice. Le ministre du Hadj et de l’Umrah a fait réssortir que Saudi Airlines dessert l’île Maurice 3 fois par semaine et il souhaite que dans un proche avenir Saudi Airlines desservira cette ligne quotidiennement avec l’arrivée des touristes du Moyen Orient. Il a déclaré que l’Arabie Saoudite pourra utiliser l’île Maurice comme une porte d’entrée vers Afrique.

Meilleures conditions

Abordant le pèlerinage en Arabie Saoudite, le Dr Mohammad Saleh Bin Taher Benten a déclaré qu’il a eu une session de travail avec les membres du Centre Culturel Islamique (CCI) en présence du vice-Premier ministre et responsable du hadj, Showkutally Soodhun. Les discussions ont porté sur les améliorations à apporter pour le bien-être des hadjees. Il a déclaré qu’il fera de son mieux pour aider l’île Maurice à organiser le hadj dans des meilleures conditions.

Pour sa part, le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, nous a déclaré que la visite de la délégation de l’Arabie Saoudite est le fruit de ses très bonnes relations avec le prince héritier Bin Salmane. Grâce à ce dernier le ministre du hadj a été autorisé à visiter l’île Maurice pour son premier voyage. Le VPM a fait ressortir que bientôt les Comoriens, Malgaches et Réunionnais pourront venir à Maurice pour voyager par Saudi Airlines pour accomplir le hadj et l’umrah. Showkutally Soodhun a fait une requête au Dr Mohammad Saleh Bin Taher Benten pour que les Mauriciens qui accompliront le hadj et l’umrah soient exempté des frais de visa. Le ministre saoudien a promis de soulever la question avec le prince Salmane et la décision sera connue dans quelques mois. Après Dubaï où le visa est gratuit pour les Mauriciens, Showkutally Soodhun souhaite que ses compatriotes se rendant en terre sainte bénéficient d’une même exemption.

Dons et emprunts

Showkutally Soodhun a déclaré que l’Arabie Saoudite a promis son aide à l’île Maurice dans n’importe quelle situation en cas de calamités. En ce qu’il s’agit de la sécurité en mer pour faire face aux pirates, l’Arabie Saoudite fera un don d’équipements modernes à la police et aux garde-côtes.

« L’Arabie Saoudite a fait un don de 10 millions de dollars pour la construction d’un hôpital pour les malades atteints de cancer. Elle est prête à offrir à l’île Maurice des emprunts à un meilleur taux d’intérêt pour investir dans des grands projets. Les Saoudiens veulent investir à Maurice comme ils l’ont fait au Japon. Bientôt la Mauritius Chamber of Commerce et la Saudi Chamber of Commerce signeront un Memorandum of Understanding (MOU), » nous a indiqué Showkutally Soodhun. Il a déclaré en outre que la visite de la délégation saoudienne été un succès pour les deux pays. Les ministres Anil Gayan et Ashit Gungah ont eux aussi fait ressortir que lors des discussions avec les membres de la délégation saoudienne plusieurs domaines de coopération ont été abordés. La délégation a quitté le pays jeudi en début de soirée.

