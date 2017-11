Violence envers les femmes : Roubina Jadoo-Jaunbocus lance sa campagne de lutte

La nouvelle ministre de l’Égalité des genres, Roubina Jadoo-Jaunbocus, a lancé sa campagne contre la violence envers les femmes, ce samedi, lors de la commémoration de la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes au Mahatma Gandhi Institute (MGI), à Moka.

Lors de son discours, elle a indiqué que le gouvernement est en train d’abattre un excellent travail afin de réduire le nombre de cas de violence à l’égard des femmes à Maurice. « Il faut que cesse la violence envers la femme et il faut aussi changer la mentalité qui encourage la violence et qui encourage aussi les victimes à ne pas dénoncer les abus. Bien souvent, les femmes préfèrent se taire car elles souhaitent préserver leur réputation », a déclaré la ministre de l’Égalité des genres. Roubina Jadoo-Jaunbocus a, par ailleurs, annoncé la mise sur pied d’un centre qui fera un suivi des cas de violence envers les femmes. Elle estime que son ministère mettra les bouchées doubles afin de donner la chance aux victimes de retrouver le sourire. « Nous voulons que les victimes sortent de cet enfer. Le Premier ministre a énormément de respect pour la femme et nous comptons mener à bien notre mission », a-t-elle ajouté.

Présent lors de la cérémonie du lancement, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a critiqué tous ceux qui disent que le « rôle d’une femme est dans la cuisine ». « Il est malheureux que certains hommes utilisent leur pouvoir pour abuser des femmes. Mais je demande à ces dernières de faire montre de respect envers elles-mêmes. Le comportement de certaines femmes laisse à désirer », a-t-il souligné. Il avance aussi que son gouvernement fait tout pour éliminer la violence et par la même occasion, venir en aide aux victimes. « La perception d’une société patriarcale doit disparaître. Un homme doit faire montre de respect envers la femme, au cas contraire, on doit le considérer comme un animal », a-t-il déclaré.

