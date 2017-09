La vie du Maulana Abdul Aleem Siddiqui

Le grand soufi et alim, Hazrat Maulana Shah Muhammad Abdul Aleem Siddiqui Qadri Razvi (ra), qui est un descendant direct de Hazrat Abu Bakr Siddique (ra), premier Calife de l’Islam, est né le 3 avril 1892 (15 Ramadhan 1310) à Meerut en Inde.

À l’âge de 9 ans, il étonna un grand auditoire réuni à la Jummah Masjid de Meerut en prononçant un discours de 90 minutes. Son frère aîné, Maulana Muktar Siddiqui (ra), s’occupa de son éducation spirituelle à la mort de son père. à l’âge de 16 ans, il décrocha avec distinction le diplôme de théologie de l’institut National Arabe.

Il se consacra aussi à la maîtrise d’autres disciplines. Il étudia la langue anglaise à l’Islamic High school d’Etawah et le droit au Divisional College de Meerut qui devait plus tard devenir une université. Il quitta cette institution en 1917, à l’âge de23ans. à l’âge de 25 ans, il lui est arrivé de présider en Birmanie une conférence Islamique sur l’éducation.

Missionnaire international

Dès 1919, à l’âge de 27 ans, constatant la situation de la communauté musulmane de son pays et à travers le monde, Il décida de se consacrer à la mission de propager le véritable message de l’Islam pour sauver ses coreligionnaires du marasme de l’obscurantisme, de l’ignorance, de la superstition et de la marginalisation pour faire revivre la pensée et la pratique religieuse en vue d’aboutir à l’émancipation sociale et au plus grand rayonnement intellectuel des musulmans.

Khilafat de A’la Hazrat

Il entreprit une étude approfondie du Tafsir du Quran Sharif, Hadith Sharif, du Fiqh et du Tassawuf auprès du Grand Mujadid du siècle, A’la Hazrat Imaam Ahmad Raza Khan (ra) de Bareilly Sharif. De son initiation à des ordres mystiques tels que le Quadriat, Naqshbandiyyah, Chistiyyah et Shurwaddiyah. Il reçut sa Khilafat avec A’la Hazrat (ra). A’la Hazrat Imaam shah Ahmad Raza Khan (ra) lui conseilla de voyager dans d’autres pays du monde pour propager le message de l’Islam. Après l’Inde et le Pakistan, Son Eminence visita la Birmanie, le Ceylan (Sri Lanka), la Chine, l’Afrique du sud, l’Iraq, La Syrie, La France, la Jordanie, le Canada, l’Arabie Saudite, Maurice et d’autres pays encore.

À Maurice

A l’âge de 36 ans, il vint à Maurice pour la première fois en 1928, ensuite en 1931, en 9132 et en 1939, Il présida la conférence historique à Port-Louis: Eid Milad Muslim Conference. Il fonda l’infirmerie musulmane à Port-Louis. Il commença l’effort pour le lancement du Waqf Law (les lois du Waqf) pour sauvegarder des Masjids et les donations des musulmans-effort qui fut couronné de succès. Son Eminence mit aussi sur pied la Muslim Youth Brigade (M.Y.B) dans le but d’organiser la jeunesse musulmane pour la rendre dynamique au lieu de la laisser à la proie des vices. La MYB réussit à son tour, à introduire la Scoutisme dans la communauté musulmane en instituant la First Mauritius Muslim Scouts. En 1949 et enfin en 1953 à l’âge de 61 ans. Il aida à la création de la première organisation (interreligieuse), d’un hospice pour des vieux: le Currimjee Infirmary, du Mauritius Muslim Orphanage, de la Hizbullah Society, de la Muslim Youth Brigade, de la Halkae Qadria Ishaat e Islam de la Dar ul Uloom et du collège Alleemiah de Phoenix.

En 1953, après avoir visité l’île Maurice, il devait rentrer à Madinah Sharif. Il poussa son dernier soupir le 22 août 1954 (22 Zill-Hajj) à l’âge de 63 ans. Son Qabr Mubarak est au Jannat-ul-Baqi, juste au Qadam Mubarak de la Mère des Croyants, Hazrat Bibi Aysha Siddiqua (ra) à+ Madinah Sharif.

Quelques Wazifas du Maulana Abdul Aleem Siddiqui (RA)

C’est important de mentionner quelques ordres formels et conseils de Son Eminence pour montrer comment Il a voulu que nous nous tenions fermement aux principes d’Allah Ta’ala: Mettre en pratique ces 5 obligations-là est très important parce que ceci est un moyen sûr pour s’approcher d’Allah Ta’ala;

• Penser à Allah Ta’ala avec la langue et le cœur à chaque instant.

• Faire le 5 fois le Namaz tous les jours avec concentration et sincérité, le mieux possible en jama’at.

• Observer le roza durant le mois du Ramadan une fois par an pour posséder de bonnes qualités.

• Donner l’aumône pour l’amour d’Allah Ta’ala.

• Quitter votre pays une fois dans votre vie pour aller faire le Hajj et supporter les difficultés pendant voyage; pour dire “Labbaik” (je suis présent) et visiter le Rawsa du Saint Prophète (saw) pour recevoir les vraies bénédictions spirituelles.

• Faire le Zikr-ul-Allah (penser à Allah Ta’ala) avec sincérité.

• Il faut lire le Darood Sharif pour avoir l’amour du Zikr et pour avoir la bénédiction et l’intercession du Saint Prophète (saw) et aussi pour avoir l’amour et le respect du Saint Prophète (saw). C’est cela la vraie foi et le chemin pour avoir l’amitié d’Allah Ta’ala.

Alimee Khasta jaan taag aga-e-hein darde Hijran se Ilahi Kab wo diin ayee ke Mehman-e-Muhammad (Saw) ho Mujse Khidmat ke Khudsi Kahein ha RAZAA Mustapha (saw) Janne Rahmaat pe lakhoon Salaam

