Vaccin contre la méningite pour l’Umrah : Le prix passe de Rs 425 à Rs 1 325

Le vaccin contre la méningite, obligatoire pour toutes les personnes qui se déplacent en Arabie Saoudite, passe de Rs 425 à Rs 1325. Plusieurs pèlerins sont montés au créneau en affirmant que le prix est exorbitant. Toutefois le ministère de la Santé indique que le nouveau vaccin est de meilleure qualité.Le vaccin contre la méningite est gratuit pour les musulmans qui vont accomplir le Hadj. Par contre, le même vaccin est payant pour ceux qui accomplissent l’Umrah, sauf les mercredis. Le coût d’un vaccin contre la méningite était de Rs 425 jusqu’au 1er février dernier. Désormais, ce même vaccin coûte Rs 1325. Ce qui n’est pas du goût de ceux qui vont accomplir le petit pèlerinage (Umrah) cette année. « Le prix du vaccin est passé de Rs 425 à Rs 1 325. C’est déplorable », s’insurge Abdool Rahim Assen Elyhee.

Abu Twaleb Elaheebaccus explique qu’il a eu la même surprise cette semaine, en allant recueillir des informations sur le vaccin. « Mon épouse va accomplir l’Umrah. Donc, je suis allé prendre des renseignements mardi. J’ai appris que le vaccin n’est plus gratuit. De plus, le prix a augmenté et est passé de Rs 425 à Rs 1325 », dit-il.

Abdool Rahim Assen Elyhee fait ressortir qu’autrefois les pèlerins n’avaient rien à payer, mais depuis le début de l’année, pour les mois de janvier et février 2017, le ministère exige à tous ceux qui accompliront l’Umrah de payer la somme de Rs 425 pour se faire vacciner.

Toutefois, au début de mars 2017, les futurs pèlerins qui se sont présentés au centre de vaccination ont été contraints de payer une somme de Rs 1 325, pour le vaccin contre la méningite, y compris les personnes âgées et les enfants.

Rahim Elyhee s’élève contre cette augmentation qui se monte à plus de 300 %. Il a voulu obtenir des explications du ministère de la Santé. Mais mais sans succès. Ce dirigeant d’une organisation socio-culturelle décide alors de porter plainte au ministère du Commerce et à la « Consumer Protection Unit ». Ce pompier à retraite compte aller en cour pour avoir une explication sur l’exorbitante augmentation.

Par ailleurs, il déplore aussi le fait qu’alors que le visa pour l’umrah est délivré par l’ambassade de l’Arabie Saoudite en Afrique du Sud gratuitement comme cela est écrit sur le passeport, à Maurice , les agences des voyages, réclament une somme de Rs. 3 500 à Rs 4 000 aux pèlerins.

Le ministère de la Santé s’explique

« Depuis très longtemps, le vaccin contre la méningite était gratuit pour les Mauriciens qui vont accomplir le Hadj mais payant pour ceux qui vont accomplir l’Umrah. Toutefois, si une personne qui se prépare pour accomplir le hadj va se faire vacciner un mercredi, elle n’a rien à payer. C’est une offre exceptionnelle pour ceux qui vont au pèlerinage. Les Mauriciens qui voyagent dans d’autres pays doivent payer le vaccin même les mercredis », explique un responsable du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie.

Ce dernier souligne également l’importance de ce vaccin quand quelqu’un voyage. « Le vaccin contre la méningite est fortement recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à toute personne qui prévoit de voyager. En Arabie saoudite, les pèlerins sont obligés de présenter leur certificat de vaccin contre la méningite pour pouvoir entrer dans le pays », dit-il.

En ce qu’il s’agit de la hausse des prix, le responsable du ministère de la Santé explique que c’est une décision prise en décembre 2016 et le Centre Culturel Islamique a été informé de ce changement. « Le vaccin contre la méningite devait être payant à partir du 1er février. Même la vaccination gratuite les mercredis a été annulée », explique notre interlocuteur.

Il ajoute que le prix a augmenté parce que la qualité du vaccin laissait à désirer. « L’ancien vaccin qui coûtait Rs 425 avait un effet qui durait jusqu’à deux ans et demi, alors que le nouveau vaccin de Rs 1325 dure cinq ans. Ce vaccin est de meilleure qualité. L’ancien vaccin qui coutait Rs 425 n’est plus sur le marché, à la suite d’une recommandation de l’OMS. Ce nouveau vaccin est un « conjugate vaccine » d’un niveau plus élevé », souligne notre source.

Nasreen Mungroo-Keramuth & Fareed Dean

Commentaires