Université des Mascareignes : des diplômes infalsifiables remis aux étudiants

C’est une première à Maurice et dans la région. L’Université des Mascareignes s’est associée à Lighthouse Business Solutions pour doter les attestations et diplômes d’une fonctionnalité de sécurité. 263 étudiants des différentes facultés de l’institution ont obtenu leur diplôme bénéficiant de cette technologie de pointe qui les rend infalsifiables, lors de deux « graduation ceremonies » les 4 et 5 octobre, au MGI Auditorium, à Moka. Depuis 2012, ils sont près de 1 800 étudiants à avoir obtenu la double diplomation de l’Université des Mascareignes et de l’Université de Limoges.

« L’Université des Mascareignes souhaite jouer un rôle catalyseur dans la lutte contre la falsification des documents. L’impression de ses attestations et autres diplômes est réalisée avec du papier et une encre spéciaux. L’objectif est d’adopter les toutes dernières technologies qui existent dans la sécurité des documents et d’avoir une renommée régionale en délivrant des diplômes et des certificats infalsifiables », souligne le Dr Radhakrishna Somanah, directeur général de l’Université des Mascareignes.

Les nouveaux diplômes de l’université des Mascareignes ont été à l’honneur le mercredi 4 octobre et le jeudi 5 octobre. La Professeure Nathalie Bernardie-Tahir, vice-présidente en charge de la Stratégie Internationale à l’Université de Limoges, était l’invitée d’honneur à la cérémonie de remise des diplômes. Elle était accompagnée de Sophie Geoffre, cheffe de projet Mascareignes. Nathalie Bernardie-Tahir est revenue sur le partenariat entre l’Université de Limoges et l’UDM : « C’est un partenariat fort et ambitieux. À travers les discussions que nous avons, nous pouvons mesurer la qualité de ce partenariat et ses enjeux. Notre objectif avec l’UDM est de continuellement rechercher des méthodes pédagogiques novatrices tout en construisant des maquettes de formation en phase avec les besoins socio-économiques et industriels ».

Des 98 diplômés de la faculté de Business and Management, 24 ont obtenu un First Class Honours. Six des 37 diplômés de la filière Information and Communication Technology et 23 des 128 ayant reçu une licence en Sustainable Development and Engineering ont réalisé le même exploit. Ils viennent ainsi s’ajouter aux 1 800 diplômés que compte l’institution d’enseignement supérieur à ce jour. « À travers notre affiliation avec l’Université de Limoges, en France, nos étudiants ont un double diplôme, ce qui leur donne une ouverture internationale. Parallèlement aux cours de co-diplomation avec l’Université de Limoges, nous collaborons étroitementavec la MEXA pour les ‘dual training programs’ qui offrent l’opportunité aux étudiants qui suivent ces cours de décrocher un emploi rapidement à la fin de leurs études », souligne le Dr Radhakrishna Somanah.

