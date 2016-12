Trois centenaires ce dimanche

La communauté des centenaires accueille ce dimanche trois nouveaux membres. Jaynool Purdasy, Marie Thérèse Noëlle Fleurot et Mungree Mungrah célèbrent leur 100e anniversaire ce dimanche, jour qui coïncide avec la fête de Noël…Jaynool Purdasy : « J’aimerais faire un voyage en Irak »

Après avoir accompli le hajj deux fois, le voeu le plus cher de Jaynool serait de visiter l’Irak. C’est aujourd’hui que Jaynool Purdasy, plus connu comme Mamood, a fêté ses 100 ans. Nous l’avons rencontré chez lui à Phoenix. Jaynool a conservé toutes ses facultés bien qu’il soit un peu dur d’oreille. C’est à l’aide d’un tableau que nous communiquons avec lui en écrivant nos questions. Toutefois, le vieil homme peut lire et répondre facilement d’une voix forte. « Je n’ai pas beaucoup voyagé sauf que je suis parti deux fois en Arabie Saoudite pour accomplir le hajj soit en 1994 et en 2002. J’ai demandé beaucoup de doah à Allah pour qu’il me garde en vie jusqu’à mes 100 ans et il a exaucé mon souhait. Mon épouse Momeen m’avait dit que la prochaine fois que je me rendrais à la Mecque, je ne retournerais pas. Alors si je pouvais visiter un pays serait l’Irak », nous dit-il.

Le secret de longévité de Jaynool réside dans l’abondance de doah à son Créateur. « Je demande à chaque personne qui venait me voir de prier pour qu’Allah me laisse vivre jusqu’à mes 100 ans », nous dit-il. Jaynool qui accomplit ses 5 namaz quotidiennes est heureux d’avoir chaque jour qui passe l’occasion de faire encore et encore les louanges du Seigneur.

Mungree Mungrah : « Je suis contente d’être entourée de mes enfants »

Mungree Mungrah, une habitante de Beaux-Songes, fête ses 100 ans ce dimanche. Elle est la première centenaire de sa famille. Mungree a toujours la joie de vivre quoique ces derniers temps elle a eu quelques ennuis de santé. Depuis l’année dernière la centenaire arrive péniblement à se souvenir du passé mais elle déteste prendre des médicaments. C’est sa fille, son fils et sa belle-fille qui s’occupent d’elle. «Je suis très heureuse de voir mes 100 ans. Je suis contente d’être entourée de mes enfants et petits enfants », laisse-t-elle entendre. Malgré son âge, elle est très coquette et élégante.

Marie Thérèse Noëlle Fleurot : « Je ne pense pas à la mort »

Pour Marie Thérèse Noëlle Fleurot, ce sera une célébration simple et en famille. Elle ne fait pas son âge. On lui donnerait facilement 20 ans de moins. De plus, elle jouit d’une bonne santé quoiqu’elle soit passée sur le billard à huit reprises. « Je n’ai aucun problème de santé. Je ne prends des médicaments que pour éviter de tomber malade et contrôler le diabète et l’hypertension. Sinon, je ne souffre d’aucune complication de santé », nous dit la centenaire. « Je n’ai pas de secret de longévité. J’ai toujours mené une vie normale. Je mange et je bois de tout. Je n’ai pas de repas spécial et de mode de vie différent des autres. J’aime manger du poulet, des biscuits et des sucreries. Mais je dois dire qu’il faut toujours être positif et avoir le bon moral pour arriver à un âge aussi avancé», fait-elle ressortir.

Nufaisah Mosaheb- Khodabux, Nasreen Mungroo- Keramuth et Nafissah Fakun

