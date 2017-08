Trafic de drogue – Sinatambou: «Le PM est dans le viseur des trafiquants »

« Serrer la main de quelqu’un et être sur une photo avec lui ne veut absolument rien dire », soutient Etienne Sinatambou, porte-parole du gouvernement. « Demain, je pourrai avoir de bonnes relations avec quelqu’un et s’il m’invite, bien sûr que j’irai. Si, par la suite il fait quelque chose d’illégal, il me le cachera certainement et je ne le saurai pas », dit-il encore.

Ce sont les commentaires faits par Etienne Sinatambou concernant une photo prise dans les couloirs du Parlement après la présentation du budget 2017-2018 où l’on peut voir Geeanchand Dewdanee et Sibi Thomas en compagnie de Pravind Jugnauth. Ils avaient été arrêtés à la mi-mars dans le cadre de l’importation de 135 kg d’héroïne dans l’enceinte portuaire. Lors de son audience devant la commission d’enquête sur la drogue, le trafiquant Peroomal Veeren, condamné à 34 ans de prison, avait fait des allégations à l’encontre de Pravind Jugnauth, de Geeanchand Dewdanee et de Sibi Thomas.

Lors de sa conférence de presse, au NPF Building, Port-Louis, Etienne Sinatambou, indique qu’il ne faut pas « faire d’extrapolation » à partir d’un simple cliché. « C’est trop facile. Cela ne veut absolument rien dire ». Et de préciser qu’il existe aussi une photo de famille de Shahebzada Azaree, également arrêté dans le sillage de cette affaire d’importation de drogue, en compagnie de Navin Ramgoolam et du député rouge Osman Mohamed. « Ce ne serait pas logique si je dis demain que Navin Ramgoolam est un baron de la drogue », déclare Etienne Sinatambou.

De son point de vue, il est tout à fait logique que le chef du gouvernement subisse des allégations mensongères, car « il est dans le viseur » des trafiquants. C’est « sous Pravind Jugnauth que leur réseau est démantelé. Le PM est l’homme à abattre et ils feront tout pour le nuire ». Chiffres à l’appui, il indique que c’est sous l’ère Pravind Jugnauth qu’il y a eu les plus grosses saisies de drogue.

« Peroomal Veeren est un traître à la nation qui a amassé une fortune de Rs 650 millions grâce au trafic de drogue. Les gens qui accordent une certaine crédibilité à ses propos sont des gens qui se rangent du côté des trafiquants » dit-il encore.

Le ministre de la Sécurité sociale et de l’Environnement a également commenté l’avènement du Métro Express. « Le projet va de l’avant. Pena arreter sa. » Il se réjouit que « certains dans l’opposition », à l’instar d’Alan Ganoo, président du Mouvement Patriotique, accueillent favorablement le projet. Etienne Sinatambou regrette cependant qu’il y ait « encore des personnes qui tentent de ralentir et saboter le projet ».

Pour la trentaine de familles qui doivent évacuer leurs logements, le gouvernement a déjà compensé certaines familles alors que d’autres contestent la somme proposée. « Nous avons même proposé à certains de les dédommager et de payer un loyer pendant un an en attendant qu’ils construisent leur maison », conclut-il.

