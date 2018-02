En toute intimité – Shakinah Ramjane : «La nourriture apporte de la positivité»

FICHE

Nom : Ramjane

Prénom : Shakinah

Date et lieu de naissance : 9 février 1994, Port-Louis

Réside à : Vallée-Pitot

Ma famille…

Fiancée à : Arshad Dewkunkhan

Nom et profession de mon père : Ramjane Mamade Reaz, homme d’affaires

Meilleur conseil de mon père : Tout ce qui est compliqué devient avec persévérance aisé

Nom et profession de ma mère : Aissah Ajaree,femme d’affaires

Meilleur conseil de ma mère : Sans Dieu, pas un seul pas n’est possible

Frères : 1- Akbar Ramjane

La famille idéale : C’est l’union et l’inconditionnalité où on peut se réfugier et à partir de laquelle on pourra toujours compter l’un sur l’autre. La famille idéale c’est également une famille qui rit ensemble et qui agit comme une mémoire pour combler nos lacunes.

Mes études…

École primaire : Surtee Soonee GS (Vallée-Pitot)

École secondaire : Port Louis SSS (Colline Monneron)

Études supérieures : Mauritius Institute of Education

Un enseignant à qui je pense souvent : Mme Sakina Abdool, mon enseignante en primaire et Feue Mme Ramboan, mon enseignante en Nutrition à PLSSS

Matière (s) préférée (s) : Food Studies, Biology, Art, Sociology

Meilleur souvenir à l’école : Ma dernière excursion avec mes amies en HSC

Ma vie professionnelle…

Lieu/Année :Educatrice à Port Louis High School/2016

Pour être productif : Ma devise, c’est d’abord de se faire plaisir dans tout ce qu’on fait, d’être sincère et déterminé, et d’avoir l’amour du travail bien fait.

Le patron idéal : s’assure de la collaboration entre tous et il/elle leur attribue les mérites du succès obtenu.

Un job de rêve : J’ai toujours voulu être éducatrice, je pratique actuellement mon travail de rêve.

Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Les félins

Sports pratiqués : La natation

Livre qui m’a marqué : Provisional Charges : The Untold Human Stories by Touria Prayag

Dernier film vu : Seven Sisters

Passe-temps : Inventer de nouvelles recettes

Plat préféré : Les pâtes

Légume que j’aime : Chouchou, giraumon, okra (lalo)

Fruit que j’aime : Fraise, mangue et melon d’eau

Boisson préférée : Fuzz tea, yop

Couleur préférée : Mauve/Noire/Fuchsia

Une date qui vous a marquée : Le jour où on m’a remis mon diplôme

Personnage qui vous a marqué : Hazrat Allama Maulana Muhammad Ibrahim Khushtar (Rahmatullah Alaih), Nelson Mandela et Lady Diana

Moment préféré de la journée : Mon retour à la maison après le boulot

La vie en un mot : Une épreuve

Ce que je pense de l’amitié : Une vraie amitié est celle qui a vécu et survécu des moments difficiles

Ce que je pense de l’amour : Le vrai amour était ce qui existait entre le Prophète Muhammad (SAW) et sa femme Khadijah (RA)

L’homme / la femme idéal(e) : La femme idéale est une colombe qui a les qualités de la fourmi et l’homme idéal est un lion avec la patience de l’agneau

Ma définition du bonheur : Le bonheur est la clé du succès

Mon plus grand défaut : Très impatiente

Ma plus grande qualité : Aider les nécessiteux

Votre source d’inspiration : La famille

Ma devise: Pardonnez rapidement, aimez vraiment, riez de bon cœur et ne regrettez jamais quelque chose qui vous a fait sourire. La vie est courte, alors il faut en profiter au maximum.

Mon rêve : Je suis de nature très ambitieuse