En toute intimité – Nabila Ahmad : la touche créative pour se démarquer

Fiche

Nom : Ahmad

Prénom : Nabila

Date et lieu de naissance : 25 septembre 1992. Djeddah, Arabie saoudite

Réside à : Chemin-Grenier

Ma famille…

Mariée à : Shamsheer Peerbocus

Enfant (Nom et profession) : 3 jeunes enfants de 8 mois à 5 ans. Izna, Haadi, Ubayd.

Un conseil à votre enfant : Quoi que vous fassiez, n’oubliez pas vos racines et restez connecté à votre religion.

Nom et profession de mon père : Iqbal Ahmad, homme d’affaires.

Meilleur conseil de mon père : Faites le travail que vous voulez faire. Soyez le meilleur.

Nom et profession de ma mère : Shahenaz Ahmad, femme d’affaires

Meilleur conseil de ma mère : Priez et soyez près de votre Créateur

Frères/Soeurs : Frères : 2 – Imran Ahmad et Kaamran Ahmad. Sœurs : 1 – Najaah Ahmad

La famille idéale : Une famille au sein de laquelle les membres s’encouragent et se motivent les uns et les autres pour surmonter les difficultés

Mes études…

École primaire : Permal Soobrayen GS, Souillac

École secondaire : Collège Lorette de Curepipe

Un enseignant à qui je pense souvent : Hema Bhujowan, mon prof de physique.

Matière (s) préférée (s) : art, physique et anglais.

Meilleur souvenir à l’école : Vainqueur du tournoi de badminton inter collèges.

Ma vie professionnelle…

Lieu/Année : Freelance makeup artist et Makeup reseller depuis 2014

Pour être productif : Aimez ce que vous faites. Cherchez l’inspiration dans tout ce que vous faites.

Le patron idéal : Un patron qui apprécie votre travail et vous encourage à être le meilleur de vous-même.

Un job de rêve : Au départ, je voulais devenir graphiste, mais maintenant, j’aime le travail que je fais.

Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Le chat

Sports pratiqués : Badminton et basketball

Livre qui m’a marquée : Nothing Lasts Forever de Sydney Sheldon

Dernier film vu : Ae Dil Hai Mushkil

Passe-temps : Dessiner et jouer avec mes enfants.

Plat préféré : Tout ce que cuisine ma mère.

Légume que j’aime : Haricot vert, okra (lalo) et giraumon.

Fruit que j’aime : Mangue, litchi, longane et melon d’eau.

Boisson préférée : L’eau.

Couleur préférée : Le noir.

Une date qui vous a le plus marqué : Les dates de naissance de mes enfants.

Personnage qui vous a le plus marqué : Mufti Ismaël Menk.

Moment préféré de la journée : Le soir, quand tout le monde est à la maison.

La vie en un mot : Un test.

Ce que je pense de l’amitié : La meilleure amitié que vous pouvez avoir est avec vos parents, frères et sœurs et enfants.

Ce que je pense de l’amour : L’amour ne concerne pas seulement les cadeaux et les fleurs. Il s’agit plus de soutien, de soins, de petites choses douces qui signifient beaucoup.

L’homme / la femme idéal(e) : Celui ou celle qui vous permet d’être vous-même et vous accepte en tant qu’individu sans vouloir vous changer.

Ma définition du bonheur : Mes enfants

Mon plus grand défaut : Je suis très impatiente et j’ai tendance à devenir un peu autoritaire parfois.

Ma plus grande qualité : Je n’aime pas rester en colère ou ne pas parler avec certaines personnes. C’est comme un fardeau pour moi.

Votre plus grande déception : Quand je ne suis pas capable de donner à mes enfants suffisamment de temps.

Votre source d’inspiration : Ma famille

Ma devise : Vous ne saurez pas jusqu’où vous pouvez voler jusqu’à ce que vous déployez vos ailes. N’ayez pas peur de prendre de risques. Vous réussirez ou bien vous gagnerez de l’expérience.

Mon rêve : Réussir et devenir une meilleure personne.