Tharwat Baboo classée première en ‘Islamic Studies’

Des conseils

• Choisir les questions qui sont plus à notre portée et dont nous n’avons aucun doute sur les réponses.

• Lorsque l’examen est proche disons dans deux mois, toutes vos notes devraient être organisées et prêtes

• Vous pouvez chronométrer votre révision pour acquérir la rapidité nécessaire lorsque vous travaillez des questions.

Elle tient à remercier ses parents Nizam Baboo et Saba, son frère Nadir, sa soeur Sana et ses grands-parents maternels Oomar et Mariam Rossenkhan et grands-parents paternels Amina et Rachid Baboo, l’administration du collège Doha, ses enseignants, notamment Madame Haneefah et Monsieur Yaseen Bhurtun pour leurs précieux conseils.