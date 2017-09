Sunni Jamiat-Ul-Ulamah – Maulana Haroon : «Nous dénonçons la purification ethnique en Birmanie»

Les dirigeants de la Sunni Jamiat-Ul-Ulamah ont tenu une conférence de presse le lundi 19 septembre à la municipalité de Port-Louis. Le but : dénoncer les atrocités à l’égard des musulmans Rohingyas en Birmanie. Ainsi, la Sunni Jamiat-Ul-Ulama a exprimé sa solidarité envers les réfugiés Rohingyas qui se trouvent aujourd’hui au Bangladesh, en Inde, au Pakistan.

Le Maulana Haroon Assen, président de cette association, a fait un appel au gouvernement pour demander aux Nations Unies que des sanctions soient prises contre le gouvernement birman. « C’est une honte pour la Birmanie. Aung San Suu Kyi avait remporté le prix Nobel de la paix. Pourtant, au nom de la religion, on y massacre des gens comme des animaux, » fait-il ressortir.

Il a déploré le fait que nous vivons dans un monde soi-disant civilisé, mais on ne prend pas des actions fermes face aux violences à l’égard des êtres humains. « Ils sont traités comme des animaux. Ils n’ont pas le droit à l’éducation, à la santé ni au choix de la nourriture. Pire, ils ne sont pas reconnus comme des citoyens de nationalité birmane quoique l’histoire démontre qu’ils méritent bel et bien la citoyenneté. Actuellement, ils sont brulés vivants et sont massacrés. Les femmes, les vieilles personnes, même les enfants sont violés. C’est la pire face de notre histoire moderne, » dit-il encore.

Les Nations Unies ont réclamé « des pas immédiats » pour faire cesser une « violence excessive ». « On appréciera plus si des actions sont prises pour résoudre les problèmes de manière permanente. Ce sera mieux si les autorités birmanes octroient la citoyenneté du pays aux Rohingyas , » déclare-t-il.

Enfin, le porte-parole de la Sunni Jamiat-ul-Ulamah a dénoncé le complot du gouvernement birman pour procéder à une purification ethnique aux dépens des musulmans birmans.

