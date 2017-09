Soutien aux Rohingyas : marche pacifique et rassemblement à Port-Louis

Vendredi après-midi, plus de 200 personnes ont participé à une marche organisée par l’association Markaz Al Farouk. Elles étaient munies de pancartes avec des slogans reprochant à l’Onu d’être antimusulmanes.

Des jeunes filles et des dames portaient elles aussi des pancartes appelant à l’arrêt du génocide des Rohingyas : «Stop killing Rohingyas». La marche pacifqiue à débuté à 14h30 au Square Khadafi pour prendre la direction du Jardin de la Compagnie. Les députés Osman Mohamed et Salim Abbass Mamode étaient présents parmi les manifestants. Nadeem Edoo, chef de file de l’organisation, nous a déclaré que la marche pacifique organisée par Markaz Al Farouk était nécessaire pour d’une part dénoncer les attaques barbares contre des innocents au Myanmar et d’autre part pour manifester un soutien aux Rohingyas.

À la mosquée Shaan-e-Rasool

Par ailleurs, vendredi soir, un rassemblement s’est tenu à la mosquée Shaan-e-Rasool. « Ne massacrez pas les innocents ». C’est le message principal lancé par des représentants de la Sunni Jamiat-ul Ulema. L’assistance comprenait des musulmans venus de plusieurs régions du pays. Ceux-ci ont tenu à montrer leur solidarité et leur fraternité envers les Rohingyas. Beaucoup de non-musulmans étaient aussi présents au rond-point de la Rue Large pour soutenir ce combat contre l’injustice. Le Maulana Haroon Assen, président de l’association Sunni Jamiat-ul Ulema a dénoncé d’emblée les tentatives de États-Unis pour comploter avec la Birmanie en vue de mettre la main sur les pierres précieuses et autres ressources naturelles. Il a salué la Turquie qui se montre très solidaire des musulmans Rohingyas.

Soulignons aussi que l’association Islam-Al-Ackbar Yamse 786 de Plaine-Verte, dont le responsable est Iqbal Ghani, a organisé une marche pacifique en signe de solidarité avec les musulmans Rohingyas de la Birmanie. Ils étaient environ une centaine de participants, hommes femmes et enfants, qui marchaient en tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Stop mass killing of innocent children and people in Burma ».

