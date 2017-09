En situation de handicap : Mozakir crée une application pour la maladie d’Alzheimer

Un handicap physi-que ne freine pas le développement d’une personne qui veut réussir dans la vie. Le cas de Mozakir Ahmad Jowahir est un exemple concret de débrouillardise.

Mozakir Ahmad Jowahir, 35 ans, est handicapé moteur depuis sa naissance. Malgré cela, il n’a jamais baissé les bras et a démontré qu’il peut réussir dans la vie sans vivre aux crochets de qui que ce soit. Mozakir passe son temps sur internet à la recherche de nouvelles idées qui pourraient aider les personnes en situation de handicap. C’est ainsi que l’idée lui est venue de créer une application pour aider les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Très souvent les personnes qui souffrent de cette maladie cognitive n’ont aucun sens d’orientation.

Or, pour aider les parents des malades à suivre leur itinéraire et les retracer au cas où ils se perdent. Mozakir a fait venir un petit appareil (GPS) qui est placé dans la poche du malade. Connecté au smartphone du parent, ce dernier peut savoir à quelle distance le malade s’est déplacé et en combien minutes il peut être retracé. Cet appareil aide à garder le contact avec la personne malade tout en lui laissant une certaine liberté. Mozakir explique que l’appareil est relié au téléphone du parent sur lequel il reçoit des informations. « Ce sont de nouvelles idées qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des personnes souffrant d’Alzheimer », ajoute Mozakir. L’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui provoque la disparition progressive des facultés mentales et dont la manifestation la plus courante est la perte de mémoire.

Outre cet appareil pour les malades d’Alzheimer, Mozakir a aussi fait venir un autre appareil de «Global Positioning System»(GPS) qui est placé dans votre voiture et est relié à votre ordinateur. En cas de perte de votre voiture, dans un délai très court vous pouvez la retracer. Ce «GPS Tracking» peut être placé sur tout type de voiture. Ainsi après l’avoir connecté à votre ordinateur, vous pouvez savoir où se trouve votre voiture, combien de kilomètres elle a roulé et à quelle vitesse, et l’endroit où la voiture est stationnée. Même en voyage, vous pouvez sur votre smartphone savoir où se trouve votre voiture.

Mozakir a créé une compagnie au nom de Mozas et il travaille avec les hôtels, les compagnies privées et les particuliers.

Il explique que l’idée lui est venue quand son oncle avait perdu sa voiture. Il a fait des recherches sur internet et a ainsi importé le GPS Tracking.

Mozakir fait ressortir que malgré son handicap il est un « fighter » et travaille dur pour gagner sa vie. L’adresse du site web qu’il a créé est www.mozas.net Vous pouvez aussi le contacter sur le 57107178 et 52510917.

