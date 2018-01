Sinatambou tempère la victoire du PTr au No 18

Alors que les Travaillistes sont euphoriques après la victoire d’Arvin Boolell à l’élection partielle dans la circonscription Belle Rose/ Quatre Bornes en décembre, le porte-parole du gouvernement, Etienne Sinatambou, en s’appuyant sur des chiffres, a tenu à relativiser ce succès électoral lors de sa première conférence de presse hebdomadaire en 2018.

« Quatre électeurs sur cinq n’ont pas voté pour Arvin Boolell. » Telle est l’analyse du ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l’Environnement et du développement durable, Etienne Sinatambou. Il a rappelé que l’élection partielle avait été marquée par un fort taux d’abstention.. « Plus de 80 % de l’électorat ont voté contre le Parti Travailliste. Ou vine dir ou ene champion ? Prenons l’exemple d’un enfant qui a pris part aux examens. Il a eu 35 points sur 100 et termine à la première place de sa classe. Donc cela veut dire qu’il est un champion ? Il faut noter que 65 % des personnes ont voté contre Arvin Boolell. Je le vois comme ‘premié dan laké’. Zot koz ‘revival’. Be lor ki planet zot viv ?», a-t-il argué.

Etienne Sinatambou a qualifié la victoire d’Arvin Boolell de « pire résultat » que la défaite du Parti Travailliste en 1982. « Nous félicitions Arvin Boolell pour sa victoire. Ce résultat est plus mauvais qu’en 1982 même si le Parti Travailliste avait été battu 60-0. Donc sa veut dir ki Boolell inn fer pli pir ki sa défaite 60-0 en 1982. »

Six priorités en 2018

Passant à un autre ordre d’idées, Etienne Sinatambou s’est appesanti sur les six priorités de 2018 du gouvernement annoncées par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de son message du Nouvel An adressé à la nation le 1er janvier. « Le Premier ministre a affirmé que notre richesse c’est la population et la richesse de cette population est l’éducation. Nous investissons dans ce secteur tout en le reformant. Nous recrutons plusieurs enseignants. Deuxièmement notre économie. Le chef du gouvernement prévoit une croissance qui dépassera les 4 % cette année avec un taux de chômage qui sera en dessous des 7 %. Troisièmement nous voulons améliorer davantage la vie de ce peuple. L’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam avait créé un écart entre les riches et les pauvres. Nous nous avons effectué un travail formidable avec des mesures historiques pour réduire cet écart. Nous avons augmenté la pension de vieillesse, introduit le salaire minimal, la Negative Income Tax entre autres. Et cette année nous lancerons un appel d’offres pour la construction de 4 000 logements sociaux. »

En ce qui concerne les trois autres priorités de ce gouvernement, il a laissé entendre que le pays sera bientôt en chantier avec le début les travaux pour le Metro Express. Il a indiqué aussi que les travaux du pont reliant Coromandel à Sorèze et le Fly-Over à Phoenix démarreront dans les mois à venir. Le ministre a également évoqué la construction d’une Cour Suprême et d’un nouvel hôpital ENT. Autres priorités : le combat contre l’insécurité avec l’installation de 4 000 caméras de surveillance sur 2 000 sites différents à travers l’île ainsi que la protection de l’environnement, secteur auquel Premier ministre attache beaucoup d’importance.

Par ailleurs, Etienne Sinatambou a souligné que 2 156 personnes ont été arrêtées en 2017 pour des délits de drogue où la valeur marchande des saisies l’an dernier s’élève à plus de Rs 3 milliards.

