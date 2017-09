Siddick Islam refuse de parler devant les gardes-chiourmes

Pour la troisième fois, les officiers de la CCID se sont rendus jeudi 31 août 2017 à la prison centrale pour enregistrer la déposition de Siddick Islam, alias Ti ner, par rapport à l’affaire de poison Lannate mais une nouvelle fois celui-ci a refusé de déposer.

Confirmation à ce sujet nous a été donnée par Me. Rodney Rama, dont les services ont été retenus par Siddick Islam et qui avait fait le déplacement pour que son client soit entendu en sa présence. L’avocat nous a indiqué que celui-ci a refusé de déposer en présence de gardes-chiourmes. Il semble que les nombreuses tentatives des officiers de la CCID et de Me. Rodney Rama pour que les gardes-chiourmes ne soient pas présents au moment de l’enquête, se sont avérées vaines.

Selon lui, son client a été clair qu’il souhaitait consigner sa déposition mais pas en présence des gardes-chiourmes. « Un détenu a le droit d’être reçu seul avec son avocat sans la présence de gardes-chiourmes qui eux ont le droit d’attendre à l’extérieur. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le cas de mon client Siddick Islam, malgré la présence des officiers de CCID, les gardes-chiourmes ont refusé de quitter le lieu. Ils nous ont fait comprendre que le détenu devrait être à portée de vue. Ces officiers de prison ont campé sur leur position et sont restés sur place malgré le fait que nous avions fait valoir le droit de mon client auprès de la direction de la prison. Finalement, mon client a décidé de ne pas consigner de déposition. Je vais écrire à la Commission des droits de l’homme et saisir la justice dans cette affaire », nous a déclaré Me Rodney Rama.

Sollicitée pour une réaction, l’épouse de Siddick Islam, Naseela Vavra, a laissé entendre que son époux est victime d’intimidation pour qu’il n’ouvre pas sa bouche. « Mo fine toujours dire ki droit mo missié fine bafoué depi ki li fine déposé divan Commission d’enquête », dit-elle.

Du côté de la prison on préfère s’abstenir de tout commentaire sur cette affaire.

