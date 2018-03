Showkutally Soodhun : «Le titre ne veut rien dire. C’est le travail qui compte»

Showkutally Soodhun a eu des réunions de travail avec d’importantes personnalités en Arabie saoudite. Lors d’une conférence de presse le vendredi 3 mars, il a énuméré une liste d’avantages pour les Mauriciens. Pour la première fois, 40 exposants mauriciens auront l’opportunité de participer à un “Road Show” qui se tiendra en Arabie Saoudite avec la participation de plusieurs pays. Le prince Sultan rencontrera le ministre du Tourisme, Anil Gayan, suite à une requête dans ce sens au Prince Salman.

Le député du MSM a discuté avec le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite pour faciliter le pèlerinage des Mauriciens. Ainsi, un consulat général ouvrira ses portes à Maurice.

Désormais, les musulmans pourront avoir des visas directs pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam et l’Umrah. Un consulat mauricien sera ouvert à Jeddah, » a annoncé le député. Autre retombée positive, des bourses seront offerts à nos étudiants.

Séjour des hadjees

Le député a aussi négocié avec le CEO d’Al-Jusayr Airlines en vue d’améliorer les conditions de séjour des hadjees en Arabie. « Je lui ai demandé de revoir le prix du billet d’avion. Quoique le prix du carburant a pris l’ascenseur au niveau mondial, la compagnie fait de son mieux pour entretenir notre demande, » confie Soodhun. Il restera en contact au quotidien avec le ministre du Hadj cette année pour mieux assurer le bon déroulement du pèlerinage.

Soodhun a aussi rencontré l’ambassadeur palestinien en Arabie Saoudite. Selon lui, ce dernier a remercié le Premier ministre pour avoir pris position pour la cause palestinienne auprès de l’ONU. Il indique que son pays soutiendra Maurice sur le dossier Chagos. L’ambassadeur a proposé de nous envoyer des ingénieurs palestiniens dans les domaines de l’agriculture et de la technologie. Le secteur privé va augmenter le volume des importations de notre sucre qu’il considère un produit de bonne qualité, notamment le sucre roux. Showkutally Soodhun a été choisi officiellement pour lancer le logo du Hadj 2018. « C’est un grand honneur pour moi et pour notre pays. C’est un privilège » estime-t-il. Il tient à remercier le Premier ministre, Pravin Jugnauth, pour son soutien. « Le titre ne veut rien dire, c’est le travail qui compte », a-t-il conclu.

