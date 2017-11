Showkutally Soodhun reçoit le Haut-Commissaire p.i du Pakistan

Le Haut-Commissaire par intérim de Pakistan, Zahid Ahmed Khan Jatoi a rendu au cours de la semaine une visite de courtoisie au vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun. Les deux hommes ont passé en revue les relations bilatérales entre Maurice et le Pakistan et les moyens de renforcer les liens de fraternité unissant les deux pays.

L’économie, la culture et l’éducation ont été parmi les secteurs identifiés pour une coopération bilatérale plus avancée. Le vice-Premier ministre a aussi évoqué la nécessité de développer des stratégies pour consolider les exportations et les importations entre nos deux pays. Autre thème abordé : le tourisme. Showkutally Soodhun estime que des efforts conjugués sont nécessaires dans ce domaine afin que l’économie mauricienne et pakistanaise puisse en tirer les bénéfices.

Le vice-Premier ministre a aussi souligné l’importance pour l’ambassade pakistanaise de jouer un rôle très actif afin de mener à bon port plusieurs projets de coopération bilatérale. Showkutally Soodhun espère ainsi que les relations entre Maurice et Pakistan seront davantage consolidées.

