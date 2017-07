Showkutally Soodhun : «un meilleur traitement aux pèlerins cette année»

Le vice-Premier ministre et ministre du Logement, Showkutally Soodhun, se dit pleinement satisfait de l’organisation du hadj. Il a annoncé une bonne nouvelle aux pèlerins qui vont accomplir le hadj cette année. « J’ai parlé au MUASSASA pour que les hajees mauriciens soient mieux traités à Minah sous des tentes climatisées. La nourriture sera bonne et les toilettes seront nettoyées quotidiennement. Le transport des hajees sera fait dans des autobus climatisés. J’ai parlé avec l’ambassadeur de l’Inde pour que les hajees mauriciens soient traités en cas de maladies dans des dispensaires de l’Inde. Une équipe médicale mauricienne sera aussi sur place en cas de pépin », explique-t-il.

Le seul problème auquel les hajees pourraient faire face, reconnaît-il, c’est la chaleur. « Mais, il faut que les hajees mauriciens soient disciplinés et ne créent pas des problèmes pour nuire à notre réputation. J’ai aussi demandé à la hajj mission de prendre en considération, le nombre de hajees dans une chambre ; cela ne doit pas dépasser quatre personnes », dit-il.

Il se réjouit que le prince Salmane ait accepté sa requête de 200 visas additionnels. « J’avais fait une requête pour que le quota des hajees soit augmenté. Le prince Salmane m’a fait comprendre que tous les pays ont bénéficié d’une augmentation de 20 % sur le nombre de visas. Pour l’île Maurice, au lieu de 1040, nous avons obtenu 1300. C’est un comité du hajj qui décide du nombre de visas à être alloué à chaque pays. J’ai demandé une faveur et une considération spéciale pour l’île Maurice. J’ai expliqué au prince Salmane qu’en 2005, le nombre de visas était de 2000. Par amitié pour moi, il a donné des instructions pour que l’île Maurice bénéficie de 200 visas additionnels. La semaine dernière, nous avons reçu la lettre officielle à cet effet et le Board a enclenché les démarches pour informer les 200 hajees qui sont enregistrés », fait-il ressortir.

Showkutally Soodhun se dit satisfait du travail abattu par l’ICC sous la présidence du Professeur Hussain Subratty. « Je lui ai recommandé comme chairman du board et il fait un excellent travail. C’est un homme de calibre et de bonne réputation et qui a de grandes idées pour améliorer l’organisation du hajj. Je lui fais entièrement confiance et je suis certain qu’il sera à la hauteur. Vous pouvez vérifier pour confirmer que nous n’avons pas touché aux règlements et manipulé les critères mis en place par les ulemas pour l’octroi d’un visas concernant l’âge des enfants, le hajj pour une personne décédée (Hajj badal).Il y avait un consensus et nous l’avons respecter », dit-il.

