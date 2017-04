Showkutally Soodhun : « Hadj 2017 en de bonnes mains »

Le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, ne cache pas sa satisfaction et sa joie depuis que l’ambassade mauricienne a ouvert ses portes en Arabie saoudite. Car ce projet s’est concrétisé à la suite de ses démarches personnelles auprès du prince Mohammed Bin Salman que l’Arabie Saoudite a accepter d’ouvrir une chancellerie pour l’île Maurice à Riyad aux frais des Saoudiens. En 2015, après les élections générales, Showkutally Soodhun avait eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Saoudien, Adel Al Jubeir, pour que l’île Maurice bénéficie de 500 visas additionnels pour le hajj. «Le prince Mohamed Bin Salman a rapidement accédé à notre requête. Chose promise chose due, l’ambassade mauricienne a été aménagée et meublée aux frais de l’Arabie Saoudite. Un terrain à déjà été identifié pour la construction d’une ambassade et la résidence de l’ambassadeur et ses officiers également aux frais de l’Arabie Saoudite », nous a rappelé le VPM.

Par ailleurs, Showkutally Soodhun nous indique qu’il a demandé à Shameem Gaffar de prendre contact avec le ministère du hajj et le Moassassa en ce qui concerne le hajj de cette année. Selon le VPM, à partir de cette année, la Hajj mission n’a plus à se rendre en avance en terre sainte. Il fera une requête auprès du no 1 du ministère des Affaires étrangères, Azam Bin Abdul Kareem Al Gain pour prendre en main le dossier du hajj des Mauriciens. « Cette année, l’organisation du hajj des Mauriciens sera entre de bonnes mains. Je serai en contact avec Ahmed Al Khateeb le Senior advisor du roi Salman, pour régler tous les problèmes qui peuvent survenir. Mais n’empêche que c’est l’ICC qui s’occupera de l’organisation du hajj», souligne-til. Le VPM, par le truchement des services du roi Salman, compte régler les problèmes qui peuvent surgir. Showkutally Soodhun dit avoir approché le roi Salman pour l’ouverture d’un consulat mauricien à Djeddah non loin de l’aéroport . Le principe à été arrêté. En outre, le VPM a confirmé que le 2ème secrétaire à l’ambassade de Maurice en Arabie Saoudite avait activé les choses lors du décès d’une Mauricienne lors de l’Umrah. L’ambassade avait émis une notice de “No objection to burial”.

Par ailleurs, un front a été constitué comprenant l’île Maurice, les Comores, Madagascar, le Ghana, Afrique du Sud, le Sénégal, Djibouti, le Mali et la Malaisie, pour travailler sur l’organisation du hajj. Showkutally Soodhun a été désigné comme porteparole du front vu ses bonnes relations avec le roi Salman. Après le hajj, une conférence islamique regroupant les représentants de ces pays se tiendra au Centre Culturel Islamique. Des grandes personnalités du monde islamique viendront s’exprimer sur divers sujets.

