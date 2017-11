Showkutally Soodhun aura plus de temps pour s’occuper du dossier hadj

L’ancien vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, se dit blessé par les accusations de « racisme » faites à son encontre. Il nous a déclaré qu’il est une cible du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, qui « dépi longtemps pe jette la boue lor moi ».

Il dit respecter toutes les communautés comme lui a enseigné sa religion. « Mo fine élu 7 fois dans ène circonscription cotte éna tous communautés », dit-il. Showkutally Soodhun affirme que la population reconnaît son travail et que ses actions parlent d’elles-mêmes. «J’ai la conscience claire et je suis innocent de tout ce dont Xavier Duval m’accuse. Je suis un croyant et je prouverai mon innocence devant la justice », insiste-t-il. Il souligne que sa foi lui interdit d’être rancunier et qu’il laisse le soin au Créateur de juger ceux qui l’ont blessé. « Mo religion pas permette moi ranne le mal par le mal et mo fine apprane pardonné », dit-il encore avant de maintenir que la vérité triomphera.

Showkutally Soodhun dit avoir un grand respect pour toutes les institutions et les pays comme le Vatican, l’Inde et l’Arabie saoudite. « Rien ne m’empêchera de faire mon travail pour mon pays et ma communauté et jamais je n’accepterai une injustice contre n’importe quelle communauté », souligne-t-il. Désormais simple député, Showkutally Soodhun laisse entendre qu’il va continuer de travailler avec l’Arabie saoudite et qu’il aura plus de temps pour s’occuper du dossier hadj.

