Showkutally Soodhun annonce : Saudi Airlines transportera des légumes de l’égypte gratuitement

Après une cargaison de carburants en provenance de l’Arabie Saoudite suite aux problèmes de livraison avec Betamax, l’ex vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, met à profit ses très bonnes relations avec les Saoudiens pour que des légumes frais en provenance d’Egypte soient transportés gratuitement à Maurice par la compagnie Saudi Airlines.

C’est à la suite des dégâts considérables causés aux plantations de légumes par le cyclone Berguitta et les grosses averses qui se sont abattues sur l’île que Showkutally Soodhun a pris contact avec le ministère de l’Agro-industrie et de la sécurité alimentaire de Maurice pour envisager la possibilité d’importer des légumes frais de l’Egypte. Il a pris contact avec le CEO de Saudi Airlines et Ahmad Al Khateeb, le directeur du bureau du prince Salman, pour faciliter les démarches avec la compagnie d’aviation saoudienne.

Quelques jours après, Showkutally Soodhun a appris que Saudi Airlines a accepté la demande de Maurice pour transporter une cargaison de légumes trois fois par semaine et cela jusqu’à ce que la situation retourne à la normale. L’ex vice-Premier ministre nous a déclaré que le Agricultural Marketing Board (AMB) a pris contact avec les autorités égyptiennes pour activer les démarches. Showkutally Soodhun a déclaré que tout dépend du ministre de l’Agro-industrie de Maurice.

« En tant que patriote c’est mon devoir d’aider mon pays dans un moment de crise. Après avoir sollicité le prince Salman pour nous aider à éviter une crise de carburants, maintenant j’ai frappé à sa porte pour nous aider à faire transporter des légumes de l’Egypte par Saudi Airlines. Ceux qui me connaissent savent que je travaille dans l’intérêt de mon pays et je serai toujours présent pour aider malgré les critiques », a-t-il dit. Il a ajouté qu’il sera au service de son pays même sans occuper de poste ministériel. «Même mo pas ene ministre ça pas change narien. Mo reste ene vrai patriote kan le pays bizin moi,» laisse-t-il entendre.

D’autre part, après le départ du ministre des Affaires étrangères de l’Arabie Saoudite, Adel Al Joubeir, qui était en visite privée à Maurice, le prince Salman a fait parvenir un message au gouvernement mauricien pour le remercier de l’accueil chaleureux réservé à la délégation saoudienne.

Délégation des Ulémas

Le gouvernement saoudien a aussi promis son aide financière pour les projets de construction d’infrastructures. L’argent sera utilisé pour l’agrandissement du port et de l’aéroport et la réfection des drains.

Par ailleurs, Showkutally Soodhun dirigera une délégation de 15 ulémas à la fin du mois de février pour une visite en Arabie Saoudite. Les ulémas auront une session de travail avec les dirigeants de Rabita Al Islamia de l’Arabie Saoudite. Ils auront aussi une rencontre avec le ministre de l’Éducation Saoudien. « C’est la première fois qu’une délégation d’ulémas aura une session de travail avec Sheikh Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Al-Sudais , imam en chef du Masjid al-Haram et président du comité de gestion des deux mosquées saintes. Tous les frais de voyage seront encourus par l’Arabie Saoudite », nous a indiqué l’ex-VPM. Soulignons que c’est le mufti Mufti Muhammad Ishaaq de la Jummah Mosque qui présidera un comité composé d’ulémas pour choisir les 15 ulémas qui seront du voyage.

Commentaires