Shell Smiling Stars : deux Mauriciens à New-York

Deux Mauriciens ont brillamment représenté Vivo Energy Mauritius à l’édition 2017 du Shell Smiling Stars qui s’est tenue récemment à New-York. Avec un réseau de 30 000 stations-service réparties dans 65 pays, la marque Shell organise chaque année cet évènement pour récompenser la performance et l’excellence de ses collaborateurs opérant sur les stations à travers le monde.

Pour l’édition 2017, Osman Bhayat et Jean François Rayapen avaient été désignés pour représenter Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell à Maurice. Le rendez-vous à New York s’est articulé autour des séances de coaching sur le développement personnel et des opportunités de réseautage. Un séjour comprenant également des visites d’endroits historiques et une soirée de gala avec le président-directeur général du groupe Shell.

Chaque année, les prix Shell Smiling Stars récompensent les meilleurs distributeurs de produits Shell du monde entier et les responsables territoriaux les plus performants. L’évènement est l’apogée d’un programme de reconnaissance pour les distributeurs.

Osman Bhayat, responsable de la station-service Shell Ebène, fait ressortir que « cet évènement est une marque de reconnaissance de l’attachement de collaborateurs envers la marque Shell. Ce genre d’exercice nous encourage à donner le meilleur de nous-même pour satisfaire la clientèle. »

Un sentiment que partage Jean François Rayapen, Quality Marshall au Shell Garden de Curepipe : « Cette expérience m’a particulièrement marqué car il s’agissait de mon tout premier voyage à l’étranger. C’est une expérience unique que j’ai eu la chance de vivre, d’autant plus que cela a été une grande fierté d’avoir représenté Vivo Energy Mauritius à l’échelle internationale. »

Commentaires