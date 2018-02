Sheikh Burhaan Mehtar : «L’Islam est en expansion en Australie»

Mieux connaître Sheik Burhaan

Sheikh Burhaan Mehtar a travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l’éducation islamique et a servi jusqu’à récemment comme chef du département et du programme d’études religieuses dans l’un des plus grands collèges islamiques de l’Australie à Perth. Il siège au comité exécutif du Conseil national des imams de l’Australie.

Il a été l’un des imams les plus actifs dans le domaine de Da’wah et du programme d’enseignement des madrassahs. Il a voyagé dans de nombreux pays déchirés par la guerre et a aidé les pauvres et les nécessiteux. Il travaille en étroite collaboration avec divers organismes gouvernementaux qui œuvrent pour la paix et l’harmonie entre les diverses communautés multiculturelles. Il a aussi servi comme imam aux états-Unis. Il s’est rendu dans les camps de réfugiés syriens à plusieurs reprises pour des missions d’aide humanitaire. L’Imam se rend souvent en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Somalie, en Indonésie, en Afrique pour ramener l’espoir et le sourire sur les visages des opprimés. Il prône aussi la sauvegarde de l’honneur et de la dignité des femmes par le biais des opportunités pour leur éducation. Le CDI tient à remercier le frère Taahir Joomun établi en Australie et en vacances à Maurice et sa famille pour avoir soutenu le Sheikh Burhaan Mehtar durant sa visite à Maurice.