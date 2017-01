Sheikh Azyaan Unuth : Premier bébé de 2017

Alors que les crépitements des pétards se faisaient entendre et que les feux d’artifice illuminaient le ciel, à la maternité de l’hôpital Dr Jeetoo, un heureux évènement se préparait pour accueillir la nouvelle année 2017.En effet, à minuit vingt-cinq Benazeer Unuth mettait au monde un adorable petit garçon. Selon le relevé de naissances officiel, le bébé de Benazeer Unuth est le premier de l’an 2017. Un évènement que les familles Unuth et Anath ont accueilli avec joie. Nasheer Unuth est un père comblé et n’a pas de mots pour décrire sa joie. Avec son épouse Benazeer, ils avaient décidé à l’avance de donner le nom Muhammad Qadeer Sheikh Azyaan à leur fils. Nasheer nous explique que pour eux la date de la naissance de leur fils a toute sa signification dans le calendrier islamique car c’est durant cette période que Abdul Qadir Jilani, le «sultan des saints » a pris naissance et on célèbre chaque année cet évènement à Maurice par des Urs. Et s’ils ont choisi le nom de Azyaan c’est parce que ce nom signifie « brillant futur ».

Benazeer, qui est déjà mère d’une petite fille au nom de Afreen, nous explique qu’elle s’attendait à mettre au monde son bébé le 31 décembre 2016. D’ailleurs, elle avait été admise à la maternité tôt le matin du samedi 31 décembre. Elle a passé toute la journée dans l’angoisse et n’avait pas pensé aux festivités du Nouvel An. Nasheer, très inquiet, faisait les cents pas dans la cour de l’hôpital et ne cessait d’appeler les infirmières pour connaître l’état de santé de Benazeer.

À minuit trente quand il appelle à la maternité, il apprend que son épouse vient de mettre au monde un bébé de sexe masculin. Il a immédiatement levé les mains au ciel pour remercier le Créateur avant d’annoncer la bonne nouvelle à ses proches. Il souhaite que son fils en grandissant soit un garçon exemplaire et fasse honneur à la famille. « Mo laisse li dans la main du Créateur et mo demande Allah guide li dans So chemin », dit-il. Benazeer est très contente d’avoir donné naissance à un garçon même si son gynécologue lui avait dit de ne pas trop attacher d’importance au sexe d’un nouveau-né. « Allah capave change tout dans ene seconde et c’est li ki décidé ki sanela ki vinne lor la terre », lui avait-il dit. Elle souhaite que Sheikh Azyaan apporte la lumière dans la maison et que sa naissance soit synonyme de bonheur pour la famille. Benazeer nous indique que c’est sa fille Afreen, 5 ans, qui est très contente car elle aura un petit frère avec qui partager sa vie d’enfant. Nasheer er Benazeer remercient le Créateur les familles Unuth et Anath, leurs amis, Al-Fateh et Korrimboccus et tous ceux qui ont partagé leur joie. Vendredi dernier les parents se sont réunis dans la bonne humeur pour assister à la circoncision de Sheikh Azyaan qui n’a poussé aucun cri de douleur.

Le hasard nous rend parfois perplexes Le nom de famille de Nasheer est Unuth tandis que celui de son épouse, Benazeer, est Anath. La soeur de Benazeer est née un 1er janvier tout comme Azyaan. Elle vient de donner naissance à son premier bébé le 29 décembre 2016.

Commentaires