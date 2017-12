Shahzaad Mungroo, nouvel avocat : «Je voudrais faire honneur à la profession»

Récemment la liste des étudiants ayant réussi à leurs examens du barreau a été rendue publique. Parmi, on retrouve le nom de Mohammad Shahzaad Mungroo. Pour ce jeune homme, la persévérance constitue la clé de la réussite. Rencontre.

Âgé de 27 ans, Shahzaad, un habitant de Chemin Grenier, a finalement réussi à ses examens de barreau. Le diplôme en poche, il est très content de pouvoir passer à une étape supérieure, le « pupillage ». « Maintenant, je commencerai mon « pupillage » chez mon oncle qui est avoué de profession pendant trois mois puis pendant neuf autres mois chez un avocat. Je lui ai déjà envoyé une lettre, » confie-t-il.

Pourquoi choisir ce métier ? À cette question, Shahzaad nous fait un flashback depuis son enfance. Il révèle qu’il devient le deuxième membre de sa famille après 25 ans à avoir choisi le domaine légal après son oncle. « Je suis très proche de mon oncle Ahmed. Après mes études secondaires, j’ai fait mon choix de carrière, » ajoute-t-il.

Le parcours de ce jeune homme n’est pas comme les autres. Il a fait son LLB par correspondance, faute de moyens financiers. « Mon père est jardinier et ma mère est surveillante. Issu d’une famille de classe moyenne, je ne pouvais me payer des études à l’étranger. Donc j’ai préféré le mode à distance car c’était le plus abordable financièrement, » dit cet enfant unique.

De plus, Shahzaad travaillait et en même il faisait ses études. Selon lui, cela était difficile mais pas impossible. « Pendant une année, j’ai eu un black out et j’ai raté une année d’études. Mais cela ne m’a jamais découragé. Souvent, je dormais seulement deux ou trois heures par jour, » se souvient-il.

Enfance atypique

Il tient à remercier tous ceux qui l’ont soutenu pendant ses moments difficiles. « Je remercie mon oncle, l’avoué Ahmed, Mungroo, Me Fezal Boodhoo, Me Tawheen Choomka, Krish Auchaybur et Keshav Jhurry qui m’ont toujours guidé pendant ces dernières années. Je ne peux oublier mes parents et ma tante qui ont été à mes côtés et m’ont encouragé à persévérer ainsi que mon épouse Nawsheen qui m’asoutenu pendant les moments difficiles, » souligne-t-il.

Ses rêves

L’enfance de Shahzaad été marquée par la tristesse et la joie. Au début, il n’était pas un enfant très studieux. « J’apprenais lentement. Je ne pensais pas trop à mon avenir. Mais après que je me suis inscrit pour des cours de LLB mon comportement a changé, » précise cet ancien élève de la Mootoocoomaren Sangalee SSS. Shahzaad aime bien le sport. « Le sport c’est mon passe-temps favori. J’adore regarder et jouer au foot. Je suis un grand fan de Manchester United, » dit-il.

Shahzaad aime procéder étape par étape dans la vie. Il n’aime pas précipiter les choses. Après avoir prêté serment comme avocat, il espère exercer avec intégrité et changer la perception des gens sur cette profession noble. « Je veux faire mon travail avec honnêteté pour ne pas être sujet aux critiques. Je suivrai toujours les conseils de mes parents. Je vais continuer à aider les gens et par la grâce du Créateur je ferai honneur à la profession, » conclut-il.

Commentaires