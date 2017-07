Shaheen Doussoruth Azeer, présidente du SVI : «Nous voulons promouvoir la paix sociale»

Ingénieure de profession, Shaheen Doussoruth Azeer veut promouvoir un meilleur environnement. Présidente de l’ONG Service Volontaire International(SVI), elle nous raconte son combat pour réduire l’ampleur des problèmes sociaux et environnementaux.

Promouvoir la paix sociale à travers diverses activités. Tel est le rêve de Shaheen. Un environnement sain est aussi son domaine de prédilection puisqu’elle est ingénieure de profession et travaille dans le domaine du dévelop-pement durable et de l’énergie renouvelable. « Le but de notre association est de venir en aide aux jeunes. Nous voulons les encadrer afin qu’ils deviennent des activistes plutôt que d’avoir les yeux fixés sur le Smartphone, ou errer dans la rue. Ils auront l’opportunité de participer à des activités dans les domaines de l’environnement et social. Cela les aidera beaucoup à grandir, » nous dit-elle.

L’ONG se concentre sur la drogue à l’école. « La drogue ronge notre société. Quelqu’un qui veut résister à la pression de consommer de la drogue, peut faire partie d’une équipe de personnes qui le soutiennent et qui prennent soin de lui. En effet, force est de constater que de plus en plus de jeunes consomment de la drogue même des élèves de la form I. Le rôle des parents est primordial», insiste-t-elle.

Shaheen a toujours été une activiste sociale. Enfant, elle voulait toujours aider son prochain. «J’aime le changement et j’agis pour concrétiser mes convictions. Je suis motivée par ma passion et ma vision pour réaliser un avenir meilleur. Je souhaite que les Mauriciens deviennent plus actifs que ce soit dans les domaines – politique, social, ou environnemental. Car notre force est notre unité, nos armes sont nos connaissances et ensemble nous allons créer un meilleur avenir, » lance la jeune femme.

Son équipe reçoit le trophée “Pierre Ceresol”

Les efforts de l’ong ont été récompensés en décembre 2016 en Europe. SVI Maurice a en effet obtenu le ‘Pierre Cérésol Award’. « Pierre Cérésol était un des fondateurs de Service Civil International. Le prix représente le dur labeur de nos membres. Je tiens à remercier tous les membres de SVI et aussi les participants à nos activités comme le ‘workcamp’ et ‘Caravane de l’amitié’. Je souhaite que d’autres jeunes puissent vivre cette expérience enrichissante. Je les invite à nous rejoindre via notre page Facebook ‘SVI Mauritius »

La création de l’Association En 1960, L’association était connue comme SVI-IVS. Ses membres étaient issus de toute l’Ile Maurice et comptaient des volontaires notamment deux Anglais Patrick Alexander et John Beckett. Ils habitaient Pointe aux Sables dans la maison d’un pêcheur et y travaillaient la terre afin de contribuer au secteur agricole à Maurice. Il n’y avait pas de fondateur de SVI mais des inspirateurs comme des Européens qui ont contribué à sa création. En 1976, l’organisation a été enregistrée sous le nom de Service Volontaire International (SVI).

