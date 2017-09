Shabnam Banon, maquilleuse : son «Fashion show» a été un franc succès

La semaine dernière, Shabnam Banon a présenté son premier « Fashion show » à l’Intercontinental Resort. Le thème abordé était « Bridal and Wedding Show ». Rencontre avec une femme qui a le souci du détails.

C’est un véritable voyage au pays de la princesse Sheherazade que Shabnam Banon nous a offert. Décor de rêve comme on en parle dans ‘Les contes de mille et une nuits’, avec séances de photos style oriental. « Aujourd’hui, par la grâce d’Allah, j’ai pu réaliser un vœu qui m’est très cher : réaliser mon tout premier « fashion show » et choisir le thème du mariage, » nous dit-elle.

Passionnée de maquillage, Shabnam a également en penchant pour la mode. « Ma seconde passion est le prêt-à-porter féminin de style asiatique et oriental. C’est pourquoi j’ai choisi de présenter cette séance de photos dédiées à la mariée. Le tout dans un décor qui rappelle les mille et une nuits. Ainsi la mariée est plongée dans un univers qui la transforme en princesse la durée d’un jour », ajoute-t-elle.

Shabnam a fusionné deux styles différents : celui de l’Inde et celui des pays arabes. « La femme mauricienne a des goûts divers. Par exemple, une cliente préfère le style pakistanais et une autre la tendance arabe. Alors, j’ai présenté une fusion des deux styles. le résultat est plutôt magnifique, car le maquillage arabe se marie très bien les vêtements indo-pakistanais » explique-t-elle.

Lors de son défilé étaient présents Manav et Jerry Nayna, directeurs de Miss Eco Mauritius. « Cela a été un véritable succès pour une première. Je remercie tous les photographes, les mannequins et les personnes qui ont participé à cette grande réussite. Je suis arrivée jusque-là par la grâce du Tout Puissant mais aussi le soutien de mes proches, ma famille, mon époux et mes enfants », estime-t-elle.

Elle tient a aussi à dire que sans le soutien de son père et de sa mère, elle n’aurait pas réalisé son rêve. « Mes parents ont toujours cru en moi et en mes capacités. être une femme musulmane et réussir dans la vie surtout quand on veut vivre sa passion n’est pas toujours facile. Auparavant, je n’étais pas connue comme artiste de mode. Aujourd’hui, mes fans, mes clientes et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux reconnaissent mes efforts, » conclut-elle.

