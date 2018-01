Shaams Beauty Lounge : elle compte organiser un Bridal Fashion Show bientôt

Shameenaz Badourkhan Fanny, vient tout juste d’ouvrir un institut de beauté, le « Shaams Beauty Lounge », à l’angle des rues Pagoda et Pamplemousses à Plaine-Verte. Elle offre un service de qualité à ses client.

Diplômée de la «London Make-Up- School », elle détient un certificat de « Asian Bridal Hair and Makeup» ainsi qu’un « Certificate of Achievement de London Academy of Freelance Makeup ». C’est au collège que Shameenaz a eu un immense coup de cœur pour l’univers de la mode et les produits de beauté. Dès qu’elle a terminé ses études, elle a fait part à ses parents de son désir de faire carrière dans le domaine de la beauté et de l’esthétique. Mais ses parents s’y sont opposés et l’ont inscrite à un cours en technologie de l’information d’une durée de 4 ans.

Nullement découragée, Shameenaz, prend son mal en patience. Tout en suivant ses cours en TI, elle va trouver le temps d’aller suivre un cours de maquillage qui lui tenait à cœur. Au bout de 4 ans, malgré son certificat de TI en poche, elle a préféré faire carrière comme maquilleuse professionnelle.

«Crash Course» à Dubaï

Elle a alors fait ses grands débuts comme Make-up Artist chez elle à Pailles et a travaillé à partir de sa page Facebook. «Au commencement ce n’était pas facile car la concurrence était rude. Je me disais qu’il fallait faire quelque chose. Alors j’ai commercé par économiser des sous. Et en 2016, je suis allée en Angleterre pour avoir une formation professionnelle à la «London Make-Up- School ». Là je me suis spécialisée dans le «Bridal & Bridesmaid » afin de donner à mes clientes la pleine satisfaction. Je me suis inscrite aussi à un autre cours à la London Academy of Freelance Makeup (LFMA)pour apprendre la technique de airbrushing, déjà très populaire aux USA qui est destinée aux professionnels du maquillage », dit-elle.

De retour au pays, elle ouvre son salon à Plaine-Verte. Elle ambitionne de travailler sur une plateforme avec des artistes internationaux. En février de l’année prochaine, elle se rendra à DubaÏ pour suivre un «Crash Course » assuré par des Make-up Artists de renommée mondiale.

Et toujours en 2018, elle compte aussi organiser un Bridal Fashion Show en partenariat avec un Make-up Artist étranger.

Soulignons que « Shaams Beauty Lounge » offre à ses clients les packages suivants :

1er : 1 Trial, c’est-à-dire essai de deux maquillages gratuits et 50 % de remise sur le Bridal Fashion.

2ème : Package du maquillage et coiffure : 1 Trial offert + 50 % de remise sur les soins esthétiques Bridal facial. Bridal manucure et pédicure et aussi 1 massage Bridal Relaxation.

3ème : 50 % de remise sur Bridesmaid, maquillage, coiffure et manucure.

Shameenaz tient à remercier son père, Issa, sa mère, Rubina, sa future belle-mère Nazia Mosaheb et son fiancé, Fadil, pour leur soutien. Vous pouvez la visiter sur sa page Facebook ou Instagram sur Shaams Beauty Lounge.

