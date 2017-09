Sevany Appavoo, photographe : «Il faut préserver l’authenticité de vos œuvres»

Elle est employée comme manager depuis peu dans une organisation non-gouvernementale (ONG). Elle aide cette ONG à travers la promotion de l’art thérapie. Elle est aussi photographe et organisatrice d’événements. « J’entame actuellement des procédures pour commencer des études en ‘Curatorial Management’. Car avec mes artistes je compte immortaliser les journées de live painting ou des expositions que j’organise ou auxquelles on m’a conviée. J’apporte mon soutien dans un esprit de partage. Donc, je voudrais me spécialiser davantage dans cette filière, » confie-t-elle.

Elle aime beaucoup la nature et fait partie d’un groupe de randonneurs. La nature est devenue un genre de sanctuaire pour elle. « Je capte les meilleurs instants de manière spontanée lors de mes sorties. La partie de l’île que j’adore est le sud, Souillac. D’ailleurs, ma maman vient de ce petit village historique et j’en suis fière, » relate-t-elle avec le sourire. Elle estime que c’est un plus pour ses photos si elles sont centrées sur l’homme et son contact avec la nature.

Des événements ont marqué sa vie d’artiste. En juin 2016, elle a participé à une première exposition collective internationale en Italie. En 2017, pour la semaine des activités à la State House, elle a participé et a aidé volontairement. « Ma prochaine réalisation : l’événement qui clôturera l’année où en tant qu’Art Event Manager, je vais aider à mettre en place une exposition pour notre compatriote Angel Angoh et un grand artiste chinois du 9 au 16 Septembre 2017 à La Citadelle, » annonce-t-elle.

Pour Sevany, on vit dans un monde où la technologie a envahi la vie de tous. Donc, selon elle, on est tous photographes à un moment donné avec les gadgets comme le Smart phone et les applications. « Mon conseil aux aspirants photographes : garder l’authenticité de vos œuvres et éviter le ‘Photoshop’,» conclut Sevany Appavoo.

Nom : Appavoo

Prénom : Sevany

Date et lieu de naissance : 29 mai à l’hôpital Victoria

Réside à : Verdun, Moka Ma famille… Nom et profession de mon père: Peri Appavoo, Ex-Assistant Technical Officer à l’UOM

Meilleur conseil de mon père : « Il faut toujours foncer, malgré les coups durs de la vie ».

Nom et profession de ma mère : Devi Appavoo

Meilleur conseil de ma mère : « On n’a qu’une seule fois

L’occasion de faire une première bonne impression : Il faut toujours rester humble ».

La famille idéale : Une famille unie Mes études… École primaire : Verdun Govt. School

École secondaire : Modern College

Études supérieures : MITD & UOM

Mon sujet préféré : La littérature anglaise Ma vie professionnelle… Lieu / Année : Je travaille au sein de l’ONG (Art thérapie) à Port Louis /2017

Pour être productif : « Il faut toujours s’appliquer dans ce que l’on fait

Un job de rêve : Un job où l’on vit sa passion et on voyage beaucoup Mes goûts et préférences… Animal préféré: Le chat

Livre qui m’a marqué : The Secret

Dernier film vu : Anabelle

Passe-temps : photographie, randonnées , peinture , sorties pédagogiques, entre amies et la famille.

Boissons préférées : Le Panakon et le thé

Couleur préférée : Bleu roi

Une date qui vous a marquée : La mort de Lady Diana

Moment préférée de la journée : Ma pause thé

La vie en un mot : Passionnante

Ma définition du bonheur : Le bonheur est en soi

Ma plus grande qualité : Ma franchise avec mon sens de la débrouillardise

Votre source d’inspiration : La nature et le contact humain

Ma devise : On n’est jamais mieux servi que par soi-même

Mon rêve : Devenir curatrice d’exposition

Commentaires