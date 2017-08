SEM / Young Investor Award 2017 : Bel Air SSS décroche le trophée

La cérémonie récompensant les gagnants de la compétition SEM Young Investor Award 2017 organisé par le groupe MCB, a eu lieu mercredi à l’Auditorium Octave Wiéhé, Réduit. Pour cette édition, la Bel Air SSS a décroché le trophée. Les deuxième et troisième prix ont été décernés à la Sodnac SSS.

Le Groupe MCB a récompensé les gagnants du Stock Exchange of Mauritius (SEM) Young Investor Award 2017 à l’Auditorium Octave Wiéhé. Pour cette 25e édition du concours, l’équipe de Bel Air SSS, composée de Bibi Huzeifah Bheekun, Varsha Devi Jokhoo, Aisha Gooljar, Seeteexsha Raojee et Bibi Shaheen Goolvaden, s’est hissée à la première place. Cette année, 1 040 étudiants répartis en 208 équipes et provenant de 104 collèges de Maurice, ont pris part à la compétition.

L’équipe gagnante avait trouvé la meilleure façon de réussir sur le marché boursier. Les filles avaient besoin d’un accès direct à l’information la plus précise et la plus rapide. Elles ont déclaré que c’était une expérience formidable de travailler en équipe. Elles tiennent à remercier leur recteur M. Gooly et leur enseignant de Business Studies, M. Goonjar. « Nous avons relevé le défi d’étudier la situation économique actuelle de Maurice, les prévisions pour son avenir et aussi évaluer l’appréciation du capital », ont-elles expliqué.

Deuxième prix

Le deuxième prix a été attribuée à la première équipe de la Sodnac SSS. Elle était composée de Seetaram Riddhi, Gopaul Chiirsha, Cunniappen Amy, Takoordyal Hansita et Baijanath Meghna. Celles-ci se disent honorées de recevoir un prix prestigieux et sont reconnaissantes au groupe MCB. En équipe, elles ont toujours essayé de faire de leur mieux et en même temps, elles ont apprécié ces moments privilégiés de travailler en équipe.

« Nous avons réalisé qu’il était plus important et moins stressant de faire le projet ensemble. Travailler en équipe nous a permis de mieux exploiter notre force et contrecarrer nos faiblesses », disent-ils.

Troisième prix

La deuxième équipe de la Sodnac SSS qui a enlevé le troisième prix était composée de Dodhybul Khritisha, Chunnoo Tina, Maunick Nishita, Uljudah Awtamee et Augun Hansinee. Au cours de cette compétition, les jeunes filles ont pu apprendre beaucoup de choses intéressantes qui les aideront dans l’avenir. Elles étaient découragées au début en raison de nombreux facteurs. Mais, l’équipe est restée unie et a travaillé dur pour atteindre ce résultat. Elles sont très fières d’elles-mêmes. « Nous avons dû gérer le temps entre nos études et la réalisation du projet, » disent-elles.

Le meilleur rapport

Sur les 208 équipes participantes, le collège Ebène SSS Girls a reçu le meilleur rapport. L’équipe était composée de Chung Tak Cheung Laureen, Lam Hon Wah Kimberly, Appadu Manupriya, Bhurosy Deepshika et Chan King Yeung Emmy.

