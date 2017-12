Sameera Koyratty : Laureate d’Africa’s Women Leaders Award of 2017

Directrice de Safe Sha Training Centre, Sameera Koyratty rend Maurice fière de sa réussite. Elle est déjà connue parmi les jeunes et les entreprises pour ses formations de qualité. Apres avoir été élue parmi les meilleures femmes entrepreneurs 2017, elle a été lauréate au Africa’s Women Leaders Award pour l’année 2017. Rencontre.

Sameera, aujourd’hui directrice d’entreprise, avait débuté sa carrière en tant que vendeuse, puis elle a grimpé les échelions pour devenir responsable du département de TIC. Avec une longue carrière et quinze ans d’expérience, elle a ouvert sa propre entreprise où elle offre de nombreux services en développement de produits et a occupé différents postes, dont ceux de spécialiste en gestion de projet, de gestion des versions professionnelles, de coaching, de mentorat et de ventes.

Au fil des années, elle a compris le besoin de d’offrir un encadrement pour l’entrepreneuriat et elle a commencé des cours en essayant d’animer et de diriger des ateliers sur l’entrepreneuriat. Son voyage dans le monde de l’entrepreneuriat a été récompensé par plusieurs instances. En 2017, elle a obtenu plusieurs récompenses telles que Women Super Achiever Award de Femina, 4th World Women Leadership congress, 100 Most Influential Women 2017 in the category Economic, Environmental & Technological Developments s’est classée parmi les Top 25 Most Influential Women in Mauritius “Hall of Fame” et a décroché Africa’s Women Leaders Award of 2017.

Elle est très heureuse d’avoir reçu ces prix. Elle estime que ceux-ci reflètent son dévouement tout au long de l’année. « Être reconnue à nouveau au niveau international, deux fois dans la même année, est une autre réalisation et une étape importante de ma vie professionnelle. Tenir un prix de CMO Asie, pour les femmes dirigeantes d’Afrique, est un grand honneur non seulement pour moi mais aussi pour représenter toutes les femmes mauriciennes en Afrique. Encore une fois, cela montre que nous sommes capables d’être reconnues pour notre travail acharné sur de nombreuses plateformes locales et internationales. Je ne suis pas la 1ère femme mauricienne à être récompensée au niveau international, il y en a eu beaucoup avant moi et je suis sûre que d’autres suivront nos pas », dit-elle. Elle remercie son guide, ses parents et tous ceux qui l’ont soutenue, qui l’ont jugée digne de recevoir ces prix.

L’autonomisation des femmes

En outre, Sameera est toujours active dans la communauté locale et consacre son temps et ses efforts à diverses activités sociales. Elle croit que l’autonomisation des femmes est de permettre à une femme de vivre avec la confiance en soi, le respect et la dignité. Elle aide les femmes à travers le pays en leur offrant un environnement pour leur croissance professionnelle et leur engagement social. « Quand une femme aide une autre, des choses incroyables peuvent arriver. Peu importe où nous sommes dans notre développement professionnel ou dans quel domaine technologique nous sommes, j’offrirai toujours un large éventail de soutiens pour faire progresser les femmes », ajoute-t-elle.

Conférence internationale

Sameera est aussi connue pour ses initiatives pour organiser des conférences internationales. En septembre 2017, elle a organisé Women In Tech. En 2013, elle avait organisé Africa Rising, conférence internationale pour le compte du Mauritius Institute of Directors. En 2015, elle avait organisé le Grand Magic Forum à l’hôtel Intercontinental et l’Award Ceremony du Top Local Brands of Mauritius. Il faut souligner que Sameera est membre de plusieurs associations locales et internationales telles que la Cherie Blair Foundation et Obama Foundation.

