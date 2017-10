Salon Du Prêt-À-Partir : des voyages offerts à des prix promotionnels

Vous planifiez vos vacances mais vous ne savez pas ou posez vos valises? Cherchez-vous toujours les meilleures offres? Il ne vous reste que ce dimanche pour découvrir l’offre parfaite pour vos vacances.

Ce salon qui a lieu au SVICC, à Pailles est présenté par Events Plus, en collaboration avec Défi Deal, Le Défi Media Group, Radio Plus et Air Mauritius comme partenaire principal. Il offre aux amateurs de voyages et de loisirs des offres exceptionnelles. Un tour d’horizon des offres promotionnelles. Plusieurs compagnies aériennes, agences de voyages, entre autres sont présentes avec des offres promotionnelles sur les différentes destinations qu’elles proposent.

Air Mauritius

Des agents du comptoir d’Air Mauritius sont sur place pour aider les visiteurs à avoir plus d’informations sur plusieurs destinations telles que Bali, Kuala Lumpur, Bangkok, Dubaï, Inde, La Réunion, Cape Town et Johannesburg. Les billets pour le sud de l’Inde sont proposés à partir de Rs 15 745, Dubaï : à partir de Rs 12 900, La Réunion : à partir de Rs 9570.

En outre, d’autres billets sont offerts à des prix exclusifs Salon. Pendant ces trois jours, la compagnie d’aviation nationale va promouvoir son service ‘Air Mauritius Holidays’. Les visiteurs peuvent aussi s’inscrire pour le service Skymiles et se renseigner sur la carte de fidélité Krestrelflyer.

Air Seychelles

Pour sa part, Air Seychelles propose des offres extraordinaires sur plusieurs destinations notamment Les Seychelles, Abu Dhabi, Dubaï, Mumbai et Paris. Les prix sont : Paris à partir de Rs 28 132, Mumbai à partir de Rs 20 162, Abu Dhabi/Dubaï à partir de Rs 19 760. Air Seychelles fait sa promotion pour ce mois-ci parce que le festival Créole et le Carnaval ont lieu aux Seychelles en octobre.

Air Austral

Air Austral lance un nouveau service, soit deux vols hebdomadaires sur Marseille en France à partir du 12 octobre. Les visiteurs profiteront des tarifs promotionnels sur certaines destinations.

South African Airways

South African Airways propose 10% de remise sur ses destinations en Afrique du sud. Deux nuits à Sun City incluant le billet d’avion, transfert, chambre d’hôtel et petit déjeuner à partir de Rs 35 650. Pour Cape Town, le billet revient à Rs 45 675 pour cinq nuits à Table Bay incluant billet d’avion, transfert, chambre d’hôtel et petit déjeuner. Le billet pour Johannesburg coûte Rs 15 578.

Air France-KLM

Offre exclusive Salon par Air France-KLM pour Paris et Amsterdam. Le billet pour le vol Paris et Amsterdam coûte Rs 34 000 tandis que le tarif pour Genève est de Rs 39 000. Pour Montréal et Nice, les billets sont à Rs 47 000 et Rs 34 700 respectivement. Ces tarifs sont valables jusqu’au mardi 10 octobre.

Croisière

C’est une occasion en or pour les amoureux de la mer et des croisières. Atom Travel propose des tarifs exceptionnels. Le prix pour Costa Diademaest à partir de Rs 60 000 (9 nuits). Pour Costa Victoria le prix revient à partir de Rs 65 000 (16 nuits). Si vous voulez choisir Costa Mediterannea, il faut prévoir environ Rs 79 000 pour 14 nuits.

Holiday Planners propose entre 30% à 50% de remise pour les différentes croisières. Par exemple,le Gemini Now Cruise de Laem Chabang, à Bangkok, pour trois nuits en pension complète à partir de Rs 18 000, le Libra Now Cruise de Penang ou Kuala Lumpur ou Pukhet pendant 4 nuits en pension complète à partir de Rs 14 000. Les visiteurs ont l’occasion de participer à un tirage au sort qui aura lieu aujourd’hui dimanche à 17 h. Ils peuvent remporter une croisière pour deux personnes pour trois nuits à Kuala Lumpur.

Les hôtels

Les hôtels sont également de la fête et offriront des tarifs réduits. Hilton Mauritius Resort & Spa sont présents au Salon et offre des forfaits intéressants aux visiteurs.Le Domaine 7 Cascades Restaurant et Lodge offre aux Mauriciens l’opportunité de passer des bonsmoments en couple ou famille. Il propose des remises de 20% à 25% sur le Lodge et les activités. Le prix pour deux personnes en demi-pension passe de Rs 4500 à Rs 3500 par nuit.

Découvrir les cultures des différents pays

Les consulats et les offices de tourisme de plusieurs pays vous invitent à découvrir un pays, son histoire et sa culture. Il y a des stands pour l’Egypte, le Pakistan, le Grande-Bretagne, La Réunion, l’Indonésie, l’Inde, parmi d’autres.

Les Loisirs

Les parcs de loisirs sont également présents pour faire découvrir les activités qu’ils proposent. Fly n Dive propose des activités qui font monter l’adrénaline avec le Flyboard et Seabob. Un forfait spécial Salon pour le Flyboard est à Rs 4000.Le Domaine de l’étoile propose des tarifs réduits à 50% pour des sorties en famille prévues pour le weekend du 4 au 5 novembre. Les billets sont en vente seulementau Salon.

Défi Deal : Une nouvelle plateforme Pendant le Salon, le nouveau service Defideal est dévoilé au public. Defideal.mu est une nouvelle plate-forme de réservation en ligne pour les Mauriciens. Cette plateforme propose de meilleures offres aux visiteurs : des forfaits pour les hôtels, restaurants, spas et randonnées. Information additionnelle: Entrée: Rs 50 et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans Transport: des navettes gratuites sont disponibles, à des heures précises, à la gare Victoria, Port Louis et Place Raymond-Chasle, Rose-Hill.

