Salon du Prêt-à-Partir : forfaits alléchants et offres promotionnelles

Vous planifiez vos vacances mais vous ne savez pas ou posez vos valises? Cherchez-vous toujours les meilleures offres? Il suffit d’attendre une semaine pour découvrir l’offre parfaite pour vos vacances.

L e Salon du Prêt-à-Partir, cet événe-ment le plus attendu pour les amoureux du voyage, en est à sa 5ème édition. Events Plus, en collaboration avec Défi Deal, Le Défi Media Group et Radio Plus et son partenaire principal Air Mauritius, organise ce Salon les 6, 7 et 8 octobre de 10h à 18h, au centre Swami-Vivekananda à Pailles.

Les projecteurs seront braqués sur les services de l’opérateur Air Mauritius Holidays. Plusieurs compagnies aériennes, agences de voyages, entre autres, seront présentes avec des offres promotionnelles sur les différentes destinations qu’elles proposent. Les hôtels aussi offriront des tarifs réduits et des forfaits. Les consulats et les offices de tourisme de plusieurs pays vous permettront de découvrir un pays, son histoire et sa culture. Les parcs de loisirs et autres fournisseurs d’activités seront également présents pour nous faire découvrir les activités qu’ils proposent.

Les exposants fidèles sont : la MTPA, Atom Travel, Holidays by Blue Sky, South African Airways, Air France, Air Austral, Hilton et La Vanille Nature Park, entre autres. De nouveaux prestataires de service dans le secteur du tourisme viennent s’ajouter à la liste.

Le salon du prêt-à-partir a pour mission principale de promouvoir le tourisme. Si vous planifiez un voyage, c’est le moment de venir profiter des meilleurs prix, de découvrir de nouvelles formes d’évasion et aussi de goûter aux cuisines du monde. Voyage garanti dès vos premiers pas dans l’atrium avec des découvertes culinaires, des « saveurs du monde », à travers des dégustations de spécialités.

« Visa pour la culture », sera une fois de plus au rendez-vous dans l’atrium avec des expositions. Compagnies aériennes et agences de voyages, entre autres, seront présentes pour faire découvrir les offres promotionnelles sur les différentes destinations qu’elles proposent.

Lancement de Défideal

L’événement sera également une opportunité pour les visiteurs de découvrir le nouveau service « defideal » lancé exclusivement au Salon du Prêt-à-Partir, Defideal.mu est une nouvelle plate-forme de réservation en ligne pour les Mauriciens. « On vous propose le meilleur dans les hôtels, les restaurants, le spa et les activités aux offres promotionnelles », explique Gwendoline de Spéville d’Events Plus. En outre, le public sera invité à faire des réservations en ligne pendant les trois jours que durera le Salon.

Information additionnelle:

L’entrée du salon est à Rs 50 et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Des navettes gratuites seront disponibles, selon un horaire, à la gare Victoria, Port-Louis, et à place Raymond-Chasle, Rose-Hill.

